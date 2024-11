El cupón de la ONCE muestra la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Ecuador

El Rey Felipe VI ha recibido de manos del vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, una lámina enmarcada con la imagen del cupón ilustrado con el logotipo oficial de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán con su imagen la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de Ecuador.

El cupón de este jueves 14 de noviembre ha plasmado esta reunión que tiene lugar en la localidad ecuatoriana de Cuenca (Ecuador), y donde el Grupo Social ONCE impulsa estos días la igualdad y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad en la zona.

El Rey Felipe VI ha recibido de manos del vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, una lámina enmarcada con la imagen del cupón ilustrado con el logotipo oficial de la Cumbre, cuyo lema es 'Innovación, inclusión y sostenibilidad para Iberoamérica'.

Ambos han estado acompañados del presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

El acto de presentación del cupón de la ONCE se ha realizado en el marco de la puesta en marcha y lanzamiento de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, un instrumento que ofrecerá un marco regional de reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad facilitando su movilidad, el acceso a la cultura, al deporte, a servicios de información y comunicación, y al disfrute del turismo en igualdad de condiciones que el resto de personas.

Se trata de una iniciativa del Programa Iberoamericano de la Discapacidad (PID), que cuenta actualmente con 13 países miembros, y cuya secretaría técnica ostenta el Grupo Social ONCE, impulsor de la medida. Su objetivo es contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos, así como acceso en igualdad a bienes y servicios.

El cupón de la ONCE se convierte así en herramienta de igualdad también en estos países, donde la ONCE está presente con su Fundación ONCE para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina (FOAL), centrada en la cooperación para la educación y el acceso al empleo.