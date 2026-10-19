C.Valenciana vive un episodio "histórico" de lluvias, un "anticipo" de próximos años, según meteorólogos

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. A 18 de octubre de 2026 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Marina Alta (Alicante), La Safor (Valencia) y el sur del golfo de Valencia están viviendo en las últimas horas un episodio "histórico" de lluvias que ya ha superado a la gota fría de 2007 y que constituye el temporal de lluvia más importante en este sector desde 1987, según el climatólogo de Meteored España Samuel Biener. En declaraciones a Europa Press, ha indicado que este otoño se está viendo un "anticipo" de lo que se podría producir en los próximos años si el mar Mediterráneo se sigue calentando.

"Si el mar Mediterráneo se sigue tropicalizando, sobre todo en los meses de verano, pues al final con situaciones no muy acusadas de inestabilidad pues tenemos un potencial tremendo para que se generen fenómenos extremos. Y bueno, ya si coincidiera con una situación de inestabilidad muy acusada, extraordinaria como la dana de Valencia, pues seguramente podríamos hablar de eventos similares, no en el mismo sitio, pero parecidos", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que siempre se habla de los "periodos de retorno" cuando se producen riadas en zonas como la Comunidad Valenciana, pero que esto "ya no vale en el Mediterráneo", ya que se está constatando cómo fenómenos históricos extremos se están volviendo más recurrentes.

Biener ha explicado que la dana Adam se ha situado en el golfo de Cádiz. Cuando las danas se sitúan ahí, su zona más inestable se concentra en el litoral mediterráneo, como ha sucedido durante las últimas horas. Dado que el Mediterráneo sigue teniendo temperaturas muy altas para esta época del año, aunque la situación no sea de inestabilidad acusada, existe el potencial para generar precipitaciones extremas.

"Ya lo vimos también hace unos días, por ejemplo, en Cataluña con ese intento de ciclón tropical, algo inédito hasta ahora en España", ha puesto como ejemplo.

En este marco, ha señalado tres ingredientes: la dana Adam situada en el golfo de Cádiz; los vientos de levante; y una pequeña borrasca en el entorno del cabo de la Nao, que está impulsando la llegada continua de precipitaciones muy intensas de mar a tierra. Esta situación se ha mantenido durante toda la pasada madrugada en la Marina Alta.

También ha influido la orografía del sur del golfo de Valencia, con valles y montañas orientados hacia el nordeste. Esta disposición ha actuado como un mecanismo de disparo de las precipitaciones y ha favorecido su regeneración sobre los mismos puntos. "Eso es lo que explica que en algunas zonas hablemos de 600-700 litros por metro cuadrado (l/m2), por ejemplo, en el entorno de Pego, en la provincia de Alicante", ha puntualizado.

Para las próximas horas, el experto ha señalado que la lluvia parece que perderá intensidad, aunque durante la tarde volverá a registrarse una tanda de tormentas que avanzará de sur a norte y que podría dejar chubascos intensos. Eso sí, desde mañana mismo se producirá un cambio "radical". "Se mete la dorsal, llega la dorsal anticiclónica, viento de poniente e incluso en algunos puntos de la Comunidad Valenciana podríamos llegar a los 30°C", ha destacado.

Aun así, ha pedido a la población que tenga "sentido común". "Evitar salir a la calle en estas zonas que están bajo el aviso rojo y, sobre todo, no acercarse a zonas inundables", ha recalcado.

CONJUNCIÓN DE FACTORES

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que estas tormentas intensas obedecen a una conjunción de factores. Por un lado, la gran inestabilidad atmosférica causada por la presencia de la dana Adam. Por otro, la llegada hasta las costas del este de la Península de un flujo de vientos muy húmedos procedentes del Mediterráneo, generado por otra dana situada al suroeste peninsular.

Este flujo de vientos húmedos ha incidido en especial en las zonas del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de la provincia de Alicante. La orografía de esta área -compuesta por montañas que se disponen de forma perpendicular a estos vientos- ha actuado como "disparador" de las tormentas. "Ha provocado que estos sistemas tormentosos hayan estado anclados durante mucho tiempo en una misma zona, favoreciendo por lo tanto la ocurrencia de lluvias torrenciales", ha explicado Del Campo.

Para este lunes, ha avanzado que las precipitaciones irán poco a poco a menos en el sur de Valencia y el norte de Alicante, aunque todavía podrá seguir lloviendo. En paralelo, las lluvias más intensas se desplazarán hacia el norte. Así, todavía podrá llover con intensidad en la provincia de Valencia en las próximas horas y podrán registrarse tormentas muy fuertes en otras zonas de la Comunidad Valenciana, así como en Baleares, Cataluña y zonas de Andalucía.

PROCESOS DE REGENERACIÓN CONVECTIVA En la misma línea, la responsable del departamento meteorológico de Eltiempo.es, Mar Gómez, ha indicado en declaraciones a Europa Press que las tormentas se han producido por una configuración "especialmente favorable" entre la dana Adam, con aire frío en altura, y otra dana secundaria, que han coincidido con la llegada de vientos muy húmedos del este y nordeste, impulsados por un potente anticiclón situado en el entorno de las islas británicas.

"Este aire marítimo, cargado de humedad, favorece el desarrollo de grandes sistemas de tormentas. A esto hay que sumarle que el Mediterráneo esta todavía muy cálido con anomalías positivas por encima de la media en esta época. Además, la convergencia de los vientos y el ascenso del aire al encontrarse con el relieve litoral y prelitoral contribuyen a intensificar las precipitaciones", ha señalado.

La experta ha destacado especialmente la persistencia de las lluvias y ha explicado que se han producido procesos de regeneración convectiva, en los que nuevas tormentas se forman continuamente y descargan sobre las mismas zonas, dando lugar a acumulaciones extraordinarias en pocas horas.

Para hoy, Gómez ha señalado que la jornada seguirá siendo complicada en la Comunidad Valenciana y que todavía podrán producirse precipitaciones muy fuertes o torrenciales y persistentes durante la primera mitad del día, especialmente en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante.

A lo largo de la jornada, las precipitaciones tenderán a desplazarse hacia el norte y podrán afectar con fuerza al litoral y prelitoral del norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña. La situación debería mejorar progresivamente en las zonas más castigadas, aunque todavía podrán registrarse tormentas intensas.

Aun así, la responsable del departamento meteorológico de Eltiempo.es ha pedido precaución durante esta mañana también en Baleares, donde hay aviso de nivel naranja. Esta tarde se activarán avisos naranjas en el sudeste y Andalucía y se esperan fuertes precipitaciones en Cataluña.