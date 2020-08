Defensor del Paciente denuncia que un hospital tardó 7 días en comunicar un positivo de Covid a una paciente

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido este miércoles a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue por qué supuestamente el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes tardó siete días en comunicar el resultado positiva de una prueba PCR a una paciente.

"En este caso se han puesto en peligro a muchísimas personas, algo que desde luego está pasando con personas a las que con síntomas o no se le da el resultado de la prueba en 7 días sin avisarle del resultado ni aconsejarles que se queden en casa y esto a pesar de intentar de todas las formas llamar a sus centros de salud para conocer los resultados", señala en una misiva la presidenta de la asociación Carmen Flores, que pide medidas a la Fiscalía por un presunto delito contra la salud de las personas.

Según el relato trasladado por la pareja de la víctima, acudieron el día 13 a Urgencias de dicho hospital por el agravamiento de una enfermedad previa distinta al Covid. "Lejos de ver su historial y evaluar la situación, prácticamente se limitaron a hacerle la prueba PCR y mandarla a casa. Y que, si se encontraba peor o no remitían los síntomas, que fuéramos directamente al hospital", relata.

A los dos días volvieron a ir a urgencias con síntomas de Covid, donde le hicieron una exploración superficial a la paciente, le dijeron que tenía bien el corazón y los pulmones, y la mandaron para casa.

"No se pusieron en contacto con nosotros, ni del centro de salud, ni del hospital, hasta el día 19. Cuando nos llamó el médico de cabecera, nos dijo que el resultado de la prueba era negativo. Que los síntomas se deberían a un virus estacional. Y que podía hacer vida normal, con las consabidas precauciones de usar mascarilla y desinfectarse las manos con regularidad. Con lo que desde ese día hemos estado haciendo vida normal, sin casi salir de casa, pero hemos visto a familiares varios, y hemos recibido visitas. Y entre las personas que han estado con nosotros, hay varias personas de riesgo", continúan.

Pero el día 25 en una consulta en Urología del mismos hospital Infanta Sofía le comunicaron que era positiva en Covid "y literalmente la han echado del hospital". Por todo ello, se preguntan por qué no se lo habían comunicado hasta ese momento, por qué no le llamaron para anular una cita ordinaria, entre otras quejas.

"En resumen, ha habido un cúmulo de despropósitos como no he vivido nunca con la Seguridad Social. Y ahora necesitamos ayuda y guía para proceder primero y como mínimo, con las pertinentes reclamaciones. En especial por el trato recibido en el Infanta Sofía, que parecía que estábamos apestados. Y también con especial atención al hecho de quien o que organismo es el responsable de no habernos informado del positivo", concluyen los afectados.