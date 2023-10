El Defensor del Pueblo entregará el próximo viernes al Congreso el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregará el próximo viernes al Congreso de los Diputados su informe sobre las denuncias por abusos sexuales a menores en el ámbito la Iglesia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución.

La presentación del texto se llevará a cabo ante el pleno de la Cámara Baja cuando así lo determine la Mesa del Congreso, tal y como señala la Proposición No de Ley del 17 de marzo de 2022 por la que se encomendaba al Defensor del Pueblo la elaboración del informe. De momento, el Congreso no tiene previsto a corto plazo más plenos que el de la investidura.

El Pleno del Congreso de los Diputados encomendó, en marzo de 2022, al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Gabilondo creó una comisión asesora de expertos, una unidad dedicada a la atención a las víctimas y de apoyo a la investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas.

En concreto, el 5 de julio de 2022 se constituyó la comisión, compuesta por 17 asesores externos a la institución, pertenecientes al ámbito profesional o académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología, en el ámbito jurídico o en derechos humanos.

445 TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS

Además, el 6 de julio se creó una Unidad de Atención a las víctimas que se encarga de escucharlas y recoger información. En concreto, las víctimas pueden dirigirse a esta unidad mediante un teléfono gratuito, un correo electrónico o un formulario disponible en página web de la institución. Desde que se puso en marcha y hasta el pasado mes de marzo, esta unidad había recibido 445 testimonios de víctimas.

Por su parte, la Iglesia católica dijo desde el primer momento que no iba a participar en la comisión del Defensor pero sí se comprometió a colaborar. En este sentido, también en marzo, los obispos entregaron a Gabilondo un informe de seis tomos titulado 'Para dar luz', en el que recopilan un total de 186 nuevas denuncias de abusos sexuales reportadas en 2022, que sumadas a las recibidas en años anteriores, arrojan un total de 706 casos ocurridos desde 1945 hasta la actualidad.

En todo caso, esta información entregada no exime a las diócesis de entregar al Defensor los datos que este les ha pedido. En concreto, Gabilondo envió una carta a las 70 diócesis españolas solicitando datos sobre los casos de abusos sexuales de los que hayan tenido conocimiento, desde 1950 hasta la actualidad, así como información sobre dispositivos de escucha y reparación a víctimas puestos en marcha, y sobre protocolos de prevención e intervención.

En aquel momento, el Defensor del Pueblo aseguró que eran "pocos" los obispados que habían contestado a su requerimiento, aunque posteriormente, el secretario general de la Conferencia Episcopal lo achacó a que se había producido un problema en la recepción de las cartas.

LA AUDITORÍA DEL DESPACHO CREMADES

Precisamente, este mismo viernes se cumplía el plazo dado por los obispos al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para la entrega de la auditoría encargada por los prelados sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española.

El pasado 11 de octubre, los prelados dieron un plazo de "10 días" al bufete Cremades para que entregasen el informe pero, cumplido el plazo, fuentes de la institución han señalado a Europa Press que estudiarán "en las próximas semanas" ampliar el plazo que le habían dado al bufete.

Por su parte, fuentes del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo indicaron a Europa Press la semana pasada que en "los próximos días" entregarían a la CEE "un resumen ejecutivo", aunque el informe completo, que prevén que tenga unas 2.000 páginas, lo entregarán "antes de que termine el año".

Las mismas fuentes achacaron el retraso en la entrega del informe a la falta de respuesta sobre 300 casos de curas españoles denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

Según explicaron, durante las investigaciones tuvieron conocimiento de estos casos y solicitaron por carta esos nombres pero aún no se los han entregado. Sin esa respuesta, puntualizan que es difícil "contrastar" si esos 300 nombres están ya recogidos en alguna de las listas que manejan o si son otros casos. "Eso está retrasando las cosas", han puntualizado.

Desde el bufete pidieron "paciencia" porque recuerdan que el tema investigado es un asunto "muy delicado" y que requiere que sean "rigurosos y meticulosos". Además, puntualizaron que el plazo de un año, puesto inicialmente, era "indicativo" y que el trabajo ha resultado ser "bastante más complejo" de lo que pensaban.

El informe se esperaba para el pasado mes de marzo cuando se cumplió un año del inicio de los trabajos por parte del bufete de abogados, después se pospuso la entrega a junio y aún no se ha presentado. El pasado 28 de septiembre, el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, indicó que "el retraso no se debe" a los obispos y que no les gusta que se haya demorado la entrega.

Tal y como señaló el portavoz de los obispos, una vez recibido el informe, tendrá que ser estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEE y presentado al resto de obispos y a la sociedad.