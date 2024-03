Díaz defiende el activismo de Antonelli en los avances en los derechos de las personas trans: "Hay que seguir luchando"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido el activismo de la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, para avanzar en los derechos de las personas trans. "Hay que seguir luchando", ha asegurado.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta este viernes en el acto de presentación del libro de Antonelli 'La mujer volcán', en el que relata la vivencias y situaciones por las que ha pasado a lo largo de su vida.

En su intervención, Díaz ha subrayado que le "entristece" que todavía haya colectivos que "tienen que luchar por sus derechos" y ha aprovechado para asegurar que leer el libro de Antonelli le causó "mucho dolor". Según la ministra, "muchas historias de violencia" que la senadora cuenta en el libro, las vivió ella "con mujeres a las que incluso tuve que rescatar de un contenedor de basura", ha relatado haciendo referencia al periodo en el que ejerció de abogada.

En el acto también ha estado presente la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha aprovechado para enfatizar que Antonelli es "un magma de lealtad y de pasión". Además, se ha sumado a la reivindicación de Díaz y ha puesto el foco en que "queda mucho por luchar pero por personas como Carla hemos avanzado mucho".

Por su parte, la autora del libro ha asegurado que pretende que las historias que cuenta en el libro "sirvan para concienciar y merezcan la pena". "Cuando ves a las nuevas generaciones empoderadas te das cuenta de que las personas trans hemos llegado, que estamos aquí y que las personas trans estamos ocupando los espacios sociales", ha asegurado.

En referencia a la situación de las mujeres trans, Antonelli ha subrayado que quienes las rechazan "no cuentan con que hemos aprendido a caernos y a levantarnos", aunque ha aprovechado para pedir que se acabe las violencias contra el colectivo trans. "Basta ya de hacernos caer y de obligarnos a levantar", ha reivindicado.

"Son 64 años de vida y muchas historias que te atraviesan pero afortunadamente me han pasado y soy quien soy ahora", ha subrayado Antonelli. "No he perdido los principios educacionales de mi familia, de doña Tomasa y de José Delgado".

En su intervención, ha agradecido a todas las personas que "han llenado el Centro Cultural de El Pozo. "Me recuerda a cuando recogí los Premios Cardón, fue un momento de reencuentro con mis orígenes y cuando empecé a romper los techos de cristal", ha contado la senadora.

Isabel Calderón, directora y presentadora del podcast 'Deforme semanal', ha presentado el acto. En su intervención ha recordado "la valentía" de Antonelli "desde su juventud" y ha aprovechado para recordarle que "existes y existes mucho". "Has luchado por el respeto y consecuencia de los derechos y no solo por su tolerancia", ha recalcado la presentadora.

Además, ha aprovechado para recordar la historia de "superación" de Antonelli, destacando "los logros" de la senadora. "Has luchado sin descanso a pesar de todo", ha subrayado Calderón.