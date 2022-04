El diseñador Palomo Spain vestirá a Chanel en la actuación final de Eurovisión 2022

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cordobés Palomo Spain será el encargado de diseñar el vestuario de Chanel en la gran final de Eurovisión 2022 que se celebrará el próximo 14 de mayo en Turin (Italia) y que La 1 de TVE emitirá en directo a partir de las 21.00 horas.

En un evento de despedida en los Cines Callao de Madrid, la cantante ha compartido con la prensa sus sensaciones y se ha mostrado impaciente por viajar a Turín: "Tengo ganas de coger el avión con mi equipo y actuar en la final el 14 de mayo", ha afirmado, según ha recogido RTVE en un comunicado.

Chanel también se ha pronunciado sobre "la presión de representar a España" en un concurso musical que cada año siguen unos 200 millones de espectadores en todo el mundo. "Es una realidad que estoy representando a todo un país, pero no lo veo como un peso que me paraliza, sino que me da energía", ha confesado la artista, quien ha añadido que, para ella, un triunfo es bajar del escenario y estar satisfecha con la actuación.

Por su parte, el diseñador Alejandro G. Palomo ha asegurado sentirse orgulloso y feliz de estar con Chanel y ha contado cómo está siendo el proceso de creación del vestuario: "Intenso y a contrarreloj, con todo el equipo involucrado en este proyecto tan ilusionante". Así, ha señalado que la idea es hacer un vestuario para "una mujer empoderada y con mucha fuerza". "Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa", ha revelado.

La jefa de la delegación española en Eurovisión, Eva Mora, ha destacado que, con Chanel como candidata tras vencer en el 'Benidorm Fest', España "ha recuperado la ilusión de Eurovisión". "Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, con mucha ilusión", ha afirmado. Sobre la actuación, ha reconocido que las expectativas este año "son altas", pero ha pedido "ir con mucha prudencia y respeto porque el éxito ya lo hemos conseguido".

En este sentido, la comentarista de TVE en el certamen, la periodista Julia Varela, ha confesado tener un pálpito "muy emocionante". "Y no solo porque las apuestas la sitúen muy bien, sino porque vamos con una actuación super completa, con la diva de Eurovisión que no tiene nadie este año", ha valorado. Además, ha desvelado que ha hablado "con unos cuantos comentaristas de otros países y están encantados": "Contamos con muchas papeletas para estar muy bien posicionados en mayo".

TRES MINUTOS DE ACTUACIÓN

Según ha explicado RTVE, Chanel estará acompañada en el escenario de Turín de sus bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez, en una puesta en escena que contará con la dirección artística del coreógrafo Kyle Hanagami --"uno de los talentos más solicitados de la industria", ha destacado--, y la iluminación de Rob Sinclar, que ha trabajado con artistas como Kyle Minogue o Tame Impala.

Nacida en La Habana (Cuba) en 1991, Chanel llegó a España con apenas cuatro años, donde comenzó a formarse en ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación desde que tenía solo seis años. Una década después, con 16, comenzó a trabajar en el teatro musical. Participó en producciones como 'El Rey León' y 'Mamma Mía! ' hasta convertirse en la protagonista de grandes musicales. Entre ellos se encuentran 'Flashdance', 'El Guardaespaldas', 'Fiebre Hamilton' y 'NINE'. Es la protagonista del nuevo musical de Nacho Cano, 'Malinche'.

Como cantante y bailarina ha participado en distintos Dinner Shows, como Starlite Marbella. Y ha llegado a bailar junto a Shakira durante de la gala de los MTV Europe Music Awards (EMAS) de 2010. También ha actuado en series de televisión como 'Águila Roja', 'Wake up', 'El Continental' o 'Cupido', en RTVE, y en otras como 'El secreto de Puente Viejo' o 'El Inmortal'. También ha formado parte del elenco de la película de Agustí Villaronga 'El Rey de la Habana'.

AGENDA DE CHANEL EN TURÍN

La delegación española de Eurovisión, encabezada por Chanel, volará hacia Turín el próximo miércoles 4 de mayo para afrontar una edición que, como en 2021, contará con medidas COVID para preservar la salud de los participantes en Eurovisión 2022.

Una vez en Turín, el jueves 5 de mayo Chanel Terrero realizará su primer ensayo en el PalaOlímpico, a las 17.35 horas, primeros 30 minutos de toma de contacto con el escenario. Y después, rueda de prensa para compartir sus primeras sensaciones con los medios acreditados, tanto insitu como online.

El sábado 7 de mayo, segundo ensayo, a las 11.15 horas, con 20 minutos de nuevo para ajustar la puesta en escena, y rueda de prensa posterior. El domingo, el Reggia di Venaria Reale de la ciudad acogerá la Ceremonia de Inauguración del festival y la 'Alfombrea Turquesa', por la que desfilarán los 40 representantes de la 66ª edición del festival.

Serán las primeras citas imprescindibles de unos intensos días en Turín para Chanel, durante los que Chanel será entrevistada por medios de comunicación de todo el mundo, y participará en diferentes eventos con los fans que se acercarán a la ciudad para vivir en persona el gran evento del año.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN RTVE

Además, RTVE se volcará con una programación especial en el Festival de Eurovisión con una atención en los diferentes informativos y magacines de corporación pública, que incluirán información diaria y conexiones en directo con la ciudad italiana.

Además, 'España directo' quiere poner en valor la historia del festival a través de los cantantes que nos abanderaron en su día, a través de reportajes y directos que repasarán aquellos momentos únicos del pasado. Por su plató pasarán en directo algunos de los representantes del festival como Karina, Micky, Azúcar Moreno, Serafín Zubiri, Soraya, Anabel Conde o Barei.

Este año, La 1 emitirá las tres grandes citas eurovisivas: las semifinales de los días 10 y 12 de mayo, en la que participarán 17 y 18 países respectivamente, que buscarán su plaza para la final del 14 de mayo. Una gran final en la que participarán 25 países y que podrá seguirse también por TVE Internacional a las 21.00 horas. Tony Aguilar y Julia Varela formarán, por cuarto año consecutivo, el tándem de lujo para comentar el certamen. Nieves Álvarez será la portavoz de los puntos del jurado español. Además, La 2, contará en 'La matemática del espejo' con una invitada de excepción: Laura Pausini, una de las presentadoras de esta edición.

También RTVE ha llegado a un acuerdo con las cadenas de cine CINESA y YELMO para que la final de Eurovisión 2022 se pueda ver en las principales salas de España, donde los eurofans podrán compartir en directo nuestra retransmisión.

En la ciudad de Benidorm, donde se celebró el 'Benidorm Fest', acogerá en la Plaza de la Hispanidad una Preparty el 14 de mayo para animar la final de Eurovisión, y será también la ciudad desde donde RTVE, con Nieves Álvarez, comunicará la votación del jurado español. En el evento, para 4.000 personas, actuarán los semifinalistas del Benidorm Fest Javiera Mena, Marta Sango y Unique. Además, el Ayuntamiento de Benidorm habilitará tres pantallas gigantes para poder seguir la final.