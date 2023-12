Ecologistas en Acción duda sobre el "necesario" Plan de Residuos: "La mejor gestión de residuos nucleares es no generar"

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha alabado la aprobación, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), con el que se descarta definitivamente la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), establece un calendario de cierre de centrales nucleares entre 2027 y 2035 y contempla un coste de 20.200 millones que sufragarán los titulares de las instalaciones atómicas.

"Ya era necesario sacar este Plan adelante porque el anterior que teníamos lleva 17 años en vigor, lo que muestra precisamente esa incapacidad de los sucesivos gobiernos de abordar estos temas de la energía nuclear. Lo cual demuestra que la energía nuclear es una energía cara, sucia y peligrosa", ha señalado el portavoz de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, el portavoz ha señalado que "no es una solución satisfactoria" para los residuos nucleares al no tener una fecha definitiva, lo que ha calificado de "gran error". "Insistimos en que la mejor gestión de los residuos nucleares es no generarlos", ha apuntado.

"Creemos que el plan tiene un gran error y es que retrasa a 2073 la adopción de un almacenamiento definitivo de estos residuos nucleares. Esta falta de planificación nuclear, lo que está generando es que la única propuesta sobre la mesa para esa gestión de residuos radiactivos sea dejarlos en los entornos de las centrales nucleares. Lo que es básicamente sacar las la mierda radiactiva a la puerta y supone incrementar un riesgo a todos los emplazamientos nucleares", ha afirmado.

En este sentido, el experto pide al Gobierno "agilizar" las tareas pendientes y adelantar los planes de Almacenamiento Geológico de forma "rápida e inmediata". Asimismo, el VII PGRR contempla la construcción de siete almacenes temporales descentralizados en cada instalación atómica.

Al respecto, el portavoz cree que se trata de una política de "hechos consumados" y defiende que la única solución que tiene el Gobierno es "dejar los residuos en los entornos de las centrales nucleares". "La solución más definitiva y más segura hubiera sido concebir un plan desde hace varias décadas que hubiera gestionado ya esto. Pero como no se han hecho los deberes antes, ahora se encuentran con un problemón y lo único que se me ocurre es dejarlos a la puerta, cuando si tuviéramos ya caracterizado una AGP, pues podría ser un proceso más de traslado", ha apuntado.

Por otro lado, Javier Andaluz califica de "positivo" que se haya descartado definitivamente la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque suponia "un riesgo adicional" el traslado de los residuos hasta dicho municipio.