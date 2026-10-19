Ecologistas piden prohibir la construcción en zonas inundables y reubicar viviendas

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace y SEO/BirdLife han pedido prohibir la construcción en zonas inundables y reubicar las viviendas situadas en ellas a raíz del episodio de precipitaciones asociado a la dana Adam, que ya ha dejado carreteras cortadas, ríos y torrentes desbordados, 145 poblaciones confinadas y rescates en azoteas y techos de vehículos a su paso por Baleares y la Comunidad Valenciana.

Además, en Oliva (Valencia) se ha rescatado el cuerpo sin vida de una mujer octogenaria, que sería la tercera víctima mortal de la dana Adam después de las registradas durante el fin de semana en Barcelona y Sagunto.

La responsable de Adaptación de Greenpeace, Elvira Jiménez, ha pedido en declaraciones a Europa Press que se prohíba la construcción en zonas inundables y de alto riesgo y que se lleve a cabo un plan de retirada gestionada y de reubicación, especialmente de viviendas y de infraestructuras críticas como hospitales, colegios y residencias de ancianos.

La portavoz de la ONG se ha expresado así en relación con las lluvias torrenciales que se están produciendo en la Comunidad Valenciana y que han llevado a que zonas como la Marina Alta (Alicante), La Safor (Valencia) y el sur del golfo de Valencia estén viviendo un episodio "histórico" de precipitaciones.

"Evidentemente no es una cosa que se hace de un día para otro, pero sí que empezar a quitar población e infraestructuras críticas de zonas que sabemos que están en alto riesgo y por supuesto pues no seguir construyendo ahí", ha recalcado.

Además, ha planteado otras medidas, como aumentar la permeabilidad de los suelos y mitigar el cambio climático para que este tipo de eventos meteorológicos no se agraven más. Asimismo, ha pedido no crear una "falsa sensación de seguridad", por ejemplo, con el proyecto de Real Decreto para reforzar la gestión del riesgo de inundación, que fue sometido a consulta pública hasta el 16 de septiembre.

"En este Real Decreto se contempla la elevación de las edificaciones un metro y que no pueda haber bajos y tal, pero eso ¿qué significa? ¿Que podemos seguir construyendo en zonas inundables siempre y cuando tengamos una elevación de altura? ¿Y qué pasará cuando esa elevación no sea suficiente y entonces sigamos teniendo unas viviendas en zonas vulnerables, en zonas de riesgo?", se ha preguntado.

Por otra parte, ha explicado que la Comunidad Valenciana es una zona proclive a registrar lluvias torrenciales, pero que, además, en los últimos años el calentamiento del mar Mediterráneo está aportando "todavía más humedad y energía a estas tormentas". Ha señalado que, en la actualidad, el mar balear está todavía 2ºC por encima de la media.

Así, aunque las gotas frías no son un fenómeno nuevo en la Comunidad Valenciana, ha advertido de que "las previsiones de los distintos escenarios de cambio climático indican que estos periodos de lluvias serán cada vez más severos". "No es tanto que llueva durante tiempos continuados, sino que llueva de forma muy intensa durante muy pocas horas, como fue el caso de la dana de 2024", ha apuntado.

Por ello, ha pedido que España sea "consciente" de esta nueva realidad y tome las medidas necesarias para prepararse para la emergencia. Entre ellas, ha mencionado el uso de los ES-Alert, la preparación de la ciudadanía para que sepa cómo actuar y los cambios en la ordenación del territorio español. En este ámbito, Jiménez ha destacado la pérdida de permeabilidad del territorio por actuaciones como la construcción en cauces secos y en las zonas cercanas a los cauces.

"Con una buena gestión, allí podría hacerse una amortiguación de algunas de estas avenidas, siempre manteniendo la actividad agroecológica, que es sobre todo lo que se debería potenciar en estas zonas", ha apuntado.

ACTUACIONES COORDINADAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Por su parte, SEO/BirdLife ha instado a las administraciones competentes a impulsar de manera coordinada las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de inundaciones y aumentar la resiliencia de los territorios, con la protección de la ciudadanía como eje central de su hoja de ruta.

En concreto, la ONG ha pedido que se actualice la cartografía de las zonas inundables, incorporando los escenarios de cambio climático y la información más reciente sobre los episodios extremos; que se revise la ordenación del territorio, evitando levantar nuevas construcciones en zonas inundables; y que se aborde progresivamente la retirada de las construcciones existentes cuando sea necesaria para reducir el riesgo.

También ha solicitado que se recupere el territorio fluvial y los ecosistemas asociados, restaurando los cauces y su dinámica natural y favoreciendo espacios capaces de laminar las avenidas; y que se revisen y adapten las infraestructuras para reducir su vulnerabilidad ante episodios de lluvias torrenciales e inundaciones.

Para la ONG, las administraciones tendrían que priorizar las soluciones basadas en la naturaleza, integrando la restauración de los ecosistemas fluviales en las políticas de prevención y adaptación al cambio climático. Asimismo, ha insistido en que deberían reforzar la coordinación, la prevención y la preparación ante emergencias, con información clara y accesible para la ciudadanía y mecanismos de respuesta que protejan especialmente a las personas más vulnerables.

SEO/BirdLife ha recalcado que estas actuaciones deben formar parte de una estrategia sostenida en el tiempo, respaldada por recursos suficientes y con una coordinación efectiva entre las distintas administraciones. Asimismo, la organización ha expresado su solidaridad con los afectados y su reconocimiento a los equipos de emergencia. También ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia, evite los desplazamientos innecesarios y extreme las precauciones.

"Este nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de prepararse para fenómenos meteorológicos extremos que, en el contexto del cambio climático, exigen reforzar la prevención, la planificación y la capacidad de respuesta. Las medidas de emergencia son imprescindibles, pero deben acompañarse de actuaciones estructurales que reduzcan la exposición y la vulnerabilidad de la población", ha recalcado la organización.