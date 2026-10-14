Los embalses españoles están al 57,8%, con 32.409 hm3, con tres cuencas por debajo del 50%

Las tormentas arrastran cenizas y restos del incendio de Burgohondo tiñendo el entorno al embalse de El Burguillo, a 5 de octubre de 2026, en El Barraco, Ávila, Castilla y León (España).- Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La reserva hídrica española se encuentra al 57,8% de su capacidad y almacena 32.409 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana, han pedido 282 hm3, es decir, el 0,5% de su capacidad total.

En estos últimos días, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Pamplona, donde se han recogido 90,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica se encuentra al 60,3% con 25.586 hm3 y la mediterránea al 49,9% con 6.823 hm3. Además, la reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- está al 58,99% con 22.879 hm3 y la de uso hidroeléctrico al 55,24% con 9.530 hm3.

En total, cuatro cuencas superan el 70%: el Guadalete-Barbate (74,9%), las Cuencas internas de Cataluña (73,4%), el Guadiana (72%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay tres que sobrepasan el 60%: el Guadalquivir (68,8%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (63,3%) y Tinto, Odiel y Piedras (61,1%).

El resto se encuentran por debajo del 60%: el Cantábrico Occidental (57,1%), el Cantábrico Oriental (54,8%), el Tajo (53,6%), el Miño-Sil (53,1%), el Júcar (52%), el Segura (48,9%), Galicia Costa (48,4%), el Duero (47,7%) y el Ebro (45,4%). El último boletín de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), publicado el 12 de octubre, muestra que la cuenca está al 45,4% con 3.544 hm3.

Hace un año se encontraba al 53,3% con 4.160 hm3 y el promedio de los últimos cinco años para mediados de octubre es del 47,3% con 3.696 hm3.