Emergencias activa la alerta roja por lluvias en el litoral y norte de la provincia de Castellón

CASTELLÓ 31 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias en todo el litoral y norte de la provincia de Castellón, con previsiones de precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm.

AEMET Comunitat Valenciana ha informado de que se están produciendo tormentas muy intensas en Castellón, con acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en pocas horas en una zona entre Vall d'Alba y Els Ports y la Tinença de Benifassà.

Así mismo, recomienda a los ciudadanos mucha precaución, que se mantengan informados, no se confíen y no tengan sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve.