El equipo de deportes de COPE renueva hasta 2025

Publicado 13/02/2020 11:38:35 CET

El equipo de deportes de COPE, formado por Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y Pepe Domingo Castaño, continuará en la emisora, al menos, durante cinco años más, ya que ha renovado hasta el año 2025.

Así lo ha anunciado este jueves el periodista deportivo Juanma Castaño durante el programa 'Herrera en COPE', conducido por Carlos Herrera, con motivo del Día Mundial de la Radio.

"Seguimos cinco años más. Ampliamos contrato, el equipo de deportes de COPE amplía contrato hasta 2025", ha anunciado Paco González, quien ha destacado que Manolo Lama va a cubrir la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos.

Por su parte, Carlos Herrera ha presentado a los cuatro periodistas deportivos como los "cuatro jinetes del apocalipsis". "No se ven nunca ni para hacerse la foto", ha bromeado el presentador.

Al ser preguntado sobre si la renovación incluye a Pepe Domingo Castaño, el periodista ha respondido que tiene la "costumbre" que es "no decir sí a la primera, como buen gallego". "Trato de hacer cada día el mejor programa de mi vida y todavía no lo he hecho, espero tener un año más para poder hacerlo", ha dicho.

La decisión de Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y Pepe Domingo Castaño está, según ha informado COPE en un comunicado, "bien fundada" ya que "tienen claro" de que se trata de la emisora "con mejor proyección y mayor crecimiento de audiencia".

La emisora ha destacado que Juanma Castaño convirtió 'El Partidazo de COPE', a finales del año pasado, en el programa "líder" de la noche deportiva, "poniendo fin a 25 años de hegemonía de la competencia".

Entre los colaboradores de 'El Partidazo de COPE' destacan Roberto Palomar, Susana Guasch, Mónica Marchante, Maldini, Santi Cañizares, Elías Israel, Paniagua, Dani Senabre, Luis García, José Luis Garci, Jaime Ugarte, José Joaquín Brotons, Siro López, Juan Gato, Tomás Guasch, Fermín Rodríguez, José María Minguella, David Albelda, Guillem Balagué, Manolo Sanchís, Fernando Morientes, José Miguel Prieto, Miguel Rico y el Grupo Risa.

Por su parte, 'Tiempo de Juego' alcanzó la pasada temporada el liderato de la radio deportiva los fines de semana y cumple una década "de éxitos" en COPE de la mano de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.