Escolar (elDiario.es) defiende regular a los medios: "Estamos regulados por una ley de 1966 que firmó Franco"

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha defendido este jueves la regulación de la prensa y los medios de comunicación en línea con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Estamos regulados por una ley de 1966 que firmó Francisco Franco, desde el Palacio del Pardo, que en el preámbulo habla de la importancia de los Principios del Movimiento, que es una vergüenza para cualquier periodista democrático que nuestra ley siga siendo hoy la del 66", ha afirmado.

"Es una insensatez pensar que cualquier sector, por importante que sea, pueda no estar regulado mínimamente. Y este sector lo está, pero está mal regulado", ha manifestado el periodista durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Comunicación.

Para la ciudadanía, según ha puesto de relieve Escolar, las "ventajas" de la Ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación que dice "cosas muy sensatas", son "clarísimas", ya que "va a ganar sabiendo quiénes son los dueños de los medios y qué administraciones públicas los respaldan". "Y claro que va a ganar si hay más transparencia y claro que va a ganar si todos los medios nos sometemos a una autorregulación independiente que no será nunca estatal ni gubernamental, como tiene que ser en una democracia. Creo que tiene todo que ganar", ha enfatizado.

Según ha precisado, la ley europea establece, por ejemplo, "que no se puedan poner programas espía a los periodistas"; que los medios de comunicación de toda Europa tendrán que detallar quiénes son sus dueños, quiénes son los accionistas, así como detallar todos los ingresos que reciben de las administraciones públicas, tanto por subvenciones como por publicidad, como por acuerdos o como por contratos menores. "Esos datos la ley europea va a hacer que sean públicos y creo que es una buena noticia para la prensa también y para su libertad", ha zanjado.

En este sentido, también ha defendido los beneficios que tendría para los propios medios. "El problema que tenemos casi todos los medios, independientemente de cuál sea nuestra línea editorial, es la competencia de medios que no tienen ni trabajadores en nómina. Pseudomedios Aprovechan las grandes ventajas de internet para aparecer en los buscadores, en las redes sociales y que, en fin, no cumplen con unos mínimos estándares ni democráticos, ni empresariales, ni tan siquiera legales", ha advertido.

RECHAZO FRONTAL A UNA "COMISIÓN DE LA VERDAD"

No obstante, Ignacio Escolar ha asegurado que rechazará "frontalmente cualquier regulación que suponga esto que se caricaturiza como una comisión de la verdad", es decir, "que el Gobierno diga este sí, este no". "Esto no va de esto. Creo que no tiene que ir de esto y no hay nada en la legislación europea que pueda interpretarse en ese sentido. Absolutamente nada", ha avisado el periodista.

En relación con internet, Escolar ya no piensa lo mismo que cuando apareció en los años 2000. "Yo era de los que pensaba que la llegada de internet iba a traernos un mejor y más sano y más inteligente debate democrático. Y nos ha traído los insultos de las redes sociales", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que sigue pensando que es "de las mejores cosas que le ha pasado a la Humanidad, pero es innegable que tiene externalidades que no son tan positivas, que tiene algunas cuestiones donde está generando problemas serios".

Asimismo, considera que la regulación europea establece "algo interesante" en materia de Inteligencia Artificial, con lo que está "de acuerdo" y que es que no puede ser un medio aquel que publica contenidos generados por inteligencia artificial sin supervisión humana. "Esto, que parece algo de ciencia ficción, está pasando ya", ha remachado el director, que lo denomina "periodismo chatarra".

"Está pensado para generar muchas visitas y muchas páginas vistas en los buscadores e hinchar artificialmente medidores de audiencia que acaban dando, muchas veces, fotos que son completamente ajenas a la realidad", ha explicado Escolar, que cree que va a suponer un cambio "profundo" en la medición de audiencias. Así, ha aclarado que elDiario.es usa esta tecnología para la transcripción de entrevistas y para el análisis de métricas.

En relación con las presiones de los poderes fácticos a los medios, Ignacio Escolar ha señalado que, en general, lo que más le "asusta" y donde realmente tienen "presiones mucho más serias, son las judiciales". "Cuando, de manera casi siempre, o siempre, injusta, nos presionan con querellas, con demandas, para intentar intimidarnos con algo, muy humano, que es el miedo de ir a la cárcel o el miedo a una condena", ha remarcado.

Preguntado por la situación actual de su medio, el director ha recordado que nació en 2012, "en un momento muy difícil para España" y para el sector de los medios de comunicación, una "época en la que estaban despidiendo periodistas la práctica totalidad de los medios".

"Nos dimos cuenta de que la mejor manera para mantener el tipo de periodismo en el que nosotros creemos era ser dueños de nuestra propia redacción", ha rememorado Ignacio Escolar, que ha indicado que, en este tiempo, han convertido un periódico "muy pequeñito, de juguete" en una de las relaciones de prensa escrita "más grandes" de España.

Sobre cómo plantean en elDiario.es nuevos formatos como el video y el podcast, su director ha explicado que el video es "consustancial" a su periódico, que cuenta con "prácticamente un porcentaje muy amplio de las piezas, probablemente un 20%", en este formato. En cuanto al podcast, cuentan con uno diario, "Un tema al día", que dirige y presenta Juan Luis Sánchez, fundador y subdirector de elDiario.es. "Está funcionando muy bien, sobre todo porque nos permite llegar a audiencias mucho más joven", ha reconocido.

Escolar ha sido presentado por el periodista Pedro García Cuartango, quien ha destacado su "talento", "rigor intelectual", así como su "determinación para hacer un buen periodismo en el que siempre hay un afán de contar la verdad, de poner los hechos por delante de la ideología o los prejuicios". "Él y yo no pensamos lo mismo, pero siempre hemos coincidido en algo esencial, el amor por el periodismo, la obligación no ya de ser neutrales, pero sí independientes", ha subrayado.