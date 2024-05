Escuela de Todos concluye que un alumno puede aprobar o suspender la EBAU dependiendo de la CC.AA donde se examine

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un mismo alumno podría aprobar o suspender la EBAU dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se examine, según concluye el 'Estudio comparativo de las pruebas de acceso a la universidad en las 17 CC.AA españolas' realizado por la plataforma de ámbito nacional Escuela de Todos.

"Un mismo alumno, sabiendo lo mismo, podría aprobar en una CC.AA, suspender en otra u obtener una calificación muy alta dependiendo de dónde fuera a hacer su examen", ha explicado la presidenta de la plataforma Ana Losada durante la presentación de este trabajo.

El estudio, que analiza las pruebas de la EBAU de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas II y Historia de España realizadas en la convocatoria de junio de 2023, basa su investigación en las diferencias entre bloques de contenido, estructura de la prueba, criterios de corrección y opcionalidad.

Así, el infome muestra que las notas obtenidas por los alumnos no son homologables ni pueden ser objeto de comparación ya que los conocimientos evaulados no son "equivalentes" y advierte de que las pruebas realizadas por las CC.AA no siguen pautas "uniformes", lo que favorece la "inflación calificadora".

"La combinación de los diferentes indicadores demuestra que no se busca la excelencia, sino facilitar que el alumno obtenga la máxima puntuación. Por tanto, favorece el privilegio competitivo de unos alumnos de unas comunidades autónomas respecto a otros, no hay igualdad de oportunidades", ha añadido el profesor de educación secundaria Julián Ruiz-Bravo en la presentación.

"GRAN DISPARIDAD ENTRE CC.AA"

En cuanto a las variaciones en el contenido de las pruebas, Escuela de Todos constata que no se pregunta por todos los bloques de contenido y aprendizajes mínimos obligatorios en las asignaturas, y aseguran que hay "gran disparidad" en el peso porcentual que cada comunidad otorga a cada bloque, destacando el caso de Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco en la prueba de Historia de España, donde no se evalúa el 70 por ciento (70%) de los aprendizajes estipulados.

En ese sentido, y aunque Losada, ha reiterado que no buscan "señalar" las prácticas en las comunidades autónomas, Ruiz-Bravo ha asegurado que las comunidades "campeonas" en ofrecer "facilidades" e "inflar notas" a sus alumnos son Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana.

"Ofrecen tanta opcionalidad a sus alumnos que se puede aprobar con un solo bloque y se puede sacar muy buena nota con dos bloques en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura", ha precisado Ruiz-Bravo, quien ha explicado que la orden ministerial contempla 3 bloques en esa asignatura: Comprensión y Expresión, Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria.

En el caso de Matemáticas II, estudio realizado por los profesores Joan Font y José Miguel Velasco, se ha destacado que en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Cataluña y Navarra, se incumple de forma "flagrante" los bloques de contenidos, ya que suprimieron en 2023 el bloque de Estadística y Probabilidad que contempla la orden ministerial.

Sin embargo, las mayores diferencias del estudio se encuentran en la opcionalidad de los exámenes, definida por Escuela de Todos como "el número de preguntas que no es necesario contestar sobre el número total de preguntas del examen", lo que supone que cuanto mayor sea el parámetro opcionalidad -entre cero y uno-, mayores son las opciones de elegir por parte del alumno y más fácil sería, en principio

Así, si los alumnos llegan a combinar bloques de contenido, en algunas pruebas se puede llegar a alcanzar un 13 sobre 10 en el examen de Lengua y Literatura.

En cuanto a los criterios de corrección, el estudio muestra que son muy estrictos en unas CC.AA y en otras dependen de la "discrecionalidad" de los correctores, pero Escuela de Todos denuncia que se hagan distinciones en "errores de grafía" o "errores de acentuación" en las pruebas de Lengua e Historia, cuando la Real Academia de la Lengua no las hace.

ESCUELA DE TODOS EXIGE LA UNIFICACIÓN DE LA EBAU

Por todo esto, desde la plataforma exigen la "unificación" de la prueba de acceso a la universidad y piden al Gobierno y Autonomías que se "reúnan" para pactar una reforma que garantice una estructura de examen común, que prescriba el cumplimiento de los bloques de contenidos y su peso en la evaluación de la materia, que estipule criterios generales y específicos de corrección homogéneos o armonizados, y que reduzca drásticamente la opcionalidad.

Además, han avisado de que el nuevo borrador de la prueba de acceso a la universidad presentado el Ministerio el mes pasado "noda respuesta" a los problemas que han detecado.

"Se está vulnerando un principio constitucional, no hay las mismas oportunidades ni igualdad de oportunidades para los alumnos. Nacer en una CCAA u otra es arbitrario y no puede ser el determinante para acceder o no a la carrera deseada universitaria", ha señalado el profesor Iván Teruel, mientras Losada añadía que esto provoca que a las universidades lleguen alumnos cada vez "menos" preparados y con notas infladas.