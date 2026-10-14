España es el país europeo donde más se atribuye la tensión social a la división política, según Fundación AXA

Joranda de Fundación AXA y Europa Press '¿Estamos preparados para los riesgos del futuro? Una mirada experta a los desafíos que vienen'. - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

España es el país de Europa donde un mayor porcentaje de personas atribuye la tensión y la fragmentación social a la división política. De hecho, el 72% de los expertos españoles opina así, una proporción que sitúa a España solo por detrás de Estados Unidos (EEUU) y 25 puntos por encima de la media europea, que se sitúa en el 47%.

El informe identifica la Inteligencia Artificial y el 'big data' y el Cambio Climático como principales riesgos futuros y destaca un mundo afectado por las policrisis estructurales cuyos efectos ya son percibidos por la población.

Estas son algunas de las conclusiones de la 'Encuesta sobre Riesgos Futuros 2026 España' de la Fundación AXA, el informe presentado este miércoles en un encuentro informativo de la Fundación AXA y Europa Press bajo el lema '¿Estamos preparados para los riesgos del futuro? Una mirada experta a los desafíos que vienen'.

Para elaborarla, los autores se han basado en entrevistas con 4.345 expertos de 62 países y regiones, así como con unas 24.000 personas de 18 años o más procedentes de 19 países y regiones. En España, han entrevistado a 155 expertos y 1.000 ciudadanos.

El director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso, ha explicado que el 31% de los expertos y el 22% de la población española opinan que el país "afronta una división social profunda y preocupante, con una población que ya no comparte valores ni aspiraciones comunes".

En el conjunto de Europa, estos porcentajes se sitúan en el 22% de los expertos y el 22% de la población. Aun así, el país con las cifras más altas en este ámbito es EEUU, donde el 50% de los expertos y el 32% de los estadounidenses remarcan la división en el seno de su nación.

El informe apunta a tres razones principales que contribuyen a estas tensiones sociales: las crecientes desigualdades económicas y sociales, la desinformación y la polarización en las redes sociales y unas divisiones políticas e ideológicas cada vez más marcadas. "España es el país de Europa donde más presente están estas divisiones", ha especificado el director general de la Fundación AXA.

TRES DE CADA CUATRO ESPAÑOLES SE SIENTEN VULNERABLES ANTE LA IA

Por otro lado, los expertos señalan la IA y el 'big data' como el principal riesgo emergente, mientras que la población mundial los sitúa en el tercer puesto. "Si ponemos el foco en España, los expertos coinciden, pero la población española la IA está en el puesto número ocho", ha puntualizado.

Aun así, tres de cada cuatro españoles (75%) se sienten vulnerables ante la IA y apenas el 1% de los expertos españoles considera que los poderes públicos están bien preparados para lidiar con los riesgos asociados a esta tecnología (frente al 67% de la población mundial y el 9% de los expertos mundiales).

En líneas generales, Alfonso ha señalado que la tecnología se percibe más como una "nueva amenaza" ante los nuevos riesgos que como una solución. En este sentido, ha hecho hincapié en que "el grado de pesimismo" aumenta en las franjas de mayor edad.

EL CAMBIO CLIMÁTICO, PRINCIPAL RIESGO PARA LOS ESPAÑOLES

Por otro lado, según el informe, el 86% de los españoles se siente vulnerable al cambio climático y lo señala como el principal riesgo del futuro. El 77% de los expertos españoles opina lo mismo, aunque sitúa el calentamiento global como el tercer mayor riesgo futuro por detrás de la inteligencia artificial (IA) y el 'big data'.

En ambos casos, los porcentajes son superiores a la media mundial, con un 76% de la población y un 63% de los expertos que se sienten vulnerables.

Alfonso ha señalado que casi todos los expertos y ciudadanos consideran que las crisis son cada vez más frecuentes y tienen un impacto creciente en la vida cotidiana: los riesgos tecnológicos, vinculados a la IA y la ciberseguridad, se suman a los climáticos y geopolíticos, y algunos de ellos adquieren un carácter estructural.

A estas amenazas se añade una vulnerabilidad interna: la mayoría de las personas describe su sociedad como fragmentada y casi una de cada dos espera que las generaciones jóvenes tengan una peor calidad de vida. Pese a este panorama, existe una fuerte confianza en la capacidad de la prevención para evitar riesgos importantes. La disposición ciudadana a actuar también es elevada, aunque la población se siente poco preparada para afrontar grandes crisis.

"LOS RIESGOS NO ENTIENDEN DE LÍMITES ADMINISTRATIVOS"

La jefa de Área de Riesgos Naturales de Protección Civil, Ángela Potenciano, ha destacado que las emergencias de protección civil a las que se ha enfrentado España en los últimos años --el COVID-19, la dana, la erupción del volcán de La Palma, etc.-- están obligando a reforzar la vigilancia, la coordinación y la gestión preventiva.

En especial, ha pedido reforzar la prevención y la autoprotección de los ciudadanos, ya que, a su juicio, "cada euro invertido" en prevención "evita costes materiales y en vidas humanas". A su vez, ha abogado por impulsar los sistemas de alerta temprana, para los que considera que las nuevas tecnologías ofrecen "oportunidades extraordinarias".

En su opinión, también es necesario seguir avanzando en la "coordinación interinstitucional e interterritorial". "Los riesgos no entienden de límites administrativos, territoriales", ha advertido.

SOCIEDADES "MUY POLARIZADAS"

Durante el coloquio posterior, la directora del Máster de Estudios en Seguridad Internacional de la UNIR, Sonia Alda, ha señalado que la IA constituye un "reto" de cara al futuro. Entre otras cosas, ha indicado que puede incrementar la dependencia de los países respecto de otros Estados o empresas privadas o ser utilizada para la manipulación en sociedades "muy polarizadas". En este sentido, ha puesto como ejemplo la crisis migratoria del pasado agosto en Ceuta.

Por otro lado, ha destacado que la pluralidad ideológica es "absolutamente imprescindible y además saludable para una democracia". Frente a ello, ha situado el "problema" de la "politización". En este ámbito, ha citado la acampada de Sol y ha expresado su deseo de que juntar a sus alumnos con acampados porque tienen un "problema común", pero no quieren hablar de "soluciones diferentes".

A su juicio, "cuesta trabajo" pedir al ciudadano que intente protegerse cuando, en crisis sucesivas, la reacción estatal hacia el ciudadano "siempre son deficientes".

"HAY MÁS GENTE QUE AYUDA"

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Francisco Rey, ha hecho un balance "globalmente positivo" de la IA. Sin embargo, ha advertido de la posibilidad de que pase a ser un riesgo "transversal" que abarque cuestiones sanitarias, de desplazamiento, entre otras.

Asimismo, ha destacado que "la mayor parte" del balance posterior a los desastres es "globalmente positivo". A su juicio, "hay más gente que ayuda que la gente que mete la mano o ataca a los que ayudan".

Por último, ha tachado de "tomadura de pelo" proponer a los ciudadanos que se compren un "kit de emergencia". En su opinión, hay que "orientarles" para que sepan informarse bien y valorar ellos mismos los riesgos en sus propios hogares. Rey también ha querido resaltar que pese a todo, los ciudadanos siguen apostando mayoritariamente por la democracia como forma de Gobierno.