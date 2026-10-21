España registra 212.856 nacimientos hasta agosto de 2026, un 40% de madres de más de 35 años y un 10% de más de 40

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

España registró un total de 212.856 nacimientos durante los ocho primeros meses del año, de enero a agosto de 2026, lo que representa un incremento del 1,4% en comparación con el acumulado registrado en el mismo periodo del año anterior (2.870 más) y el 10,3% fueron de madres mayores de 40 años, según los datos de la Estimación Mensual de Nacimientos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta al mes de agosto, hubo un total de 27.743 nacimientos en el conjunto del territorio nacional y de los datos se desprende que aumentan los alumbramientos de mujeres de 40 a 44 años, que sumaron 2.523 nacimientos en agosto, alcanzando 19.598 en los ocho primeros meses del año, lo que equivale a un 9,2% del total y a un incremento del 1,1% respecto a 2025.

Mientras, caen los nacimientos en la franja de 45 a 49 años, que han registrado 268 nacimientos en agosto y 2.108 en el acumulado del año, lo que representa un 0,99% del total y un descenso interanual del 3,3%. Además, se contabilizaron 29 casos de mujeres de 50 o más años y 215 en el acumulado anual (un 0,1%).

Por su parte, el grupo comprendido entre 35 y 39 años ha registrado 8.039 nacimientos durante el mes de agosto, con los que alcanzan una cifra acumulada de 62.787 alumbramientos en lo que va de año y una variación interanual positiva del 1,2%. Los nacimientos de madres en esta franja de edad representan el 29,5% del total.

Entre las madres de 25 a 29 años se han producido 5.000 nacimientos en el mes de agosto, elevando el dato acumulado anual a 37.276 nacimientos, un 2,15% más (el 17,5% del total); y en la de 20 a 24 años, 2.164 nacimientos, lo que sitúa el acumulado del año en 16.683 alumbramientos y supone una subida del 1,2% (el 7,8% del total).

Entre las más jóvenes, el grupo de madres de 15 a 19 años representan el 1,7% del total, con 479 nacimientos en el último mes analizado y 3.545 en el acumulado anual, un 2,4% más. Mientras, entre las madres menores de 15 años se han contabilizado 3 nacimientos en agosto y 26 en el conjunto del ejercicio (el 0,01% del total), reflejando una caída interanual del 21,2%.