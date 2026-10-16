El estado general del Papa "mejora" tras la operación y ya realiza actividades "de manera completamente autónoma"

El Vaticano difunde esta imagen del Papa tras la operación - VATICAN MEDIA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las últimas pruebas médicas realizadas al Papa León XIV han confirmado "la mejora constante de su estado general", según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado.

Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office.



Several members of Gemelli's medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie… pic.twitter.com/Hw6vq5kDMq — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

En concreto, este viernes por la mañana, se le ha realizado una nueva analítica de sangre y una radiografía de tórax que confirman la buena evolución, según el parte médico.

Además, señala que "continúa con la fisioterapia respiratoria" y que está llevando a cabo sus "actividades diarias normales de manera completamente autónoma".

Precisamente, este mismo viernes a las 12:00 horas, el Papa León XIV ha celebrado misa en la sala habilitada en la décima planta del Hospital Policlínico Gemelli.

Estaban presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En las fotos difundidas por el Vaticano, se puede ver al Pontífice durante la misa, vistiendo una casulla de color verde, en el momento de la Consagración.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', en su homilía, ha agradecido a todo el personal sanitario los cuidados que le están prestando así como "el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad".