COP31. - Liu Lei / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios expertos españoles e internacionales consultados por Europa Press este martes han abogado por impulsar nuevas coaliciones y vías paralelas de diálogo, así como por introducir cambios en el formato de negociación de las cumbres del clima de la ONU, para desbloquear la acción climática y restablecer la confianza multilateral tras el cierre sin acuerdo final de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía).

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que "por muchos cambios que se hagan a nivel de estructura u organización", la clave de su funcionamiento es "la voluntad política de los actores principales, por no decir de los principales contaminantes".

"Hay un fenómeno de seguimiento; es decir, que si Estados Unidos (EEUU) decide no comprometerse con los objetivos de la COP, pues otros países pueden seguir el movimiento. Lo mismo que podría hacer China o India. Con lo cual, lo que hay que trabajar es fundamentalmente a nivel de los principales [actores] y tratar de sensibilizar", ha apuntado, aunque ha mostrado su pesimismo ante la posibilidad de que haya un cambio de parecer en estas naciones si no sufren "alguna catástrofe vinculada al cambio climático".

A su juicio, la Cumbre del Clima "sufre las consecuencias" de la "revolución" que se está dando en el orden internacional con China, "que quiere llevar el liderazgo"; EEUU, "que está casi en una crisis identitaria"; o Rusia, con el tema de la guerra en Ucrania, entre otros factores. En este contexto, el experto ha indicado que la ONU "ya no funciona tan bien" porque los países más destacados "se replantean su funcionamiento" y el resto "critican la legitimidad de la institución dado que las naciones grandes hacen lo que quieren".

"Hay países como Rusia que tradicionalmente cuestiona el derecho internacional (...), mientras que los chinos utilizan las organizaciones internacionales para fagocitar desde dentro y replantear, con cierta razón, el hecho de que todo el derecho internacional y todas las organizaciones internacionales han sido creadas y fundadas en base a una cultura occidental cuando nosotros formamos un grupo de unos 50 países en un total de 193 Estados. En 2026, parece extraño que una minoría rija lo que es el orden internacional", ha puntualizado.

Para Mertens, los acuerdos en la COP serían más bien una cuestión de "diplomacia" y de "concienciación a nivel interno" de cada país. En este sentido, ha puesto en valor el papel de los ciudadanos y ha apuntado a un efecto cascada por el cual, si hay más concienciación climática a nivel interno, habrá más probabilidades de negociación entre los países en una conferencia intergubernamental como la COP o cualquier otra estructura.

QUE LA CUMBRE DEL CLIMA NO DEPENDA SÓLO DE UN TEXTO FINAL

Por su parte, la profesora del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Yaisa Córdoba Zabala, ha apuntado en declaraciones a Europa Press que "hay que mejorar las reglas del juego, pero yo no creo que haya que tirar el tablero". Si bien critica la presidencia compartida entre Turquía y Australia, "que parecía una solución diplomática", pero que a su juicio "no funcionó porque funcionaron como dos centros de decisión", defiende la arquitectura del Acuerdo de París y de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, no tilda la COP31 de "fracaso" y apunta a posibles reformas del procedimiento.

"Habría que hacer que no dependa únicamente de un único texto. Para eso habría que hacer reformas en el procedimiento y que cada texto que se vaya aprobando en distintos escenarios que tiene la COP y en distintas fases de negociación tenga, si no el mismo peso, por lo menos tenga peso para quienes lo adopten. Entonces, eso podría mejorarlo. Y la otra cuestión es que, como países, tampoco deberíamos hacer depender todas las decisiones que toma cada país de lo que pasa en una COP. Son muy importantes, pero podemos hacer cosas desde cada uno de los países que no dependen únicamente de la Convención y mucho menos del acuerdo final", ha recalcado.

VÍAS PARALELAS COMO LA CONFERENCIA DE SANTA MARTA

La profesora Xira Ruiz Campillo (de Políticas y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid) ha admitido que el hecho de que se alcance el consenso entre todos los países participantes en la Cumbre del Clima "es muy, muy difícil" y ha recalcado que "cada pequeño paso también debe entenderse como un gran éxito".

Si bien ha calificado de "insustituible" la COP, ha apuntado al surgimiento de otras vías "paralelas", como la Conferencia de Santa Marta, donde varias decenas de países tratan de impulsar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

"Me parece que es una posibilidad muy seria a seguir explorando porque, en vista de que llevamos 31 años y no hemos avanzado todo lo que se esperaba de nosotros, pues quizás hay que buscar otros mecanismos. Y esos mecanismos, por supuesto, deben ser mecanismos impulsados por los Estados, en los que participen los Estados por lo menos; no solamente mecanismos de la sociedad civil o de las comunidades epistémicas", ha resaltado.

"AHORA DEBEMOS CENTRARNOS EN EL AÑO QUE VIENE"

Por su parte, el profesor Lord Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente y de la Escuela Global de Sostenibilidad de la London School of Economics and Political Science, comprende la "decepción" por el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo final.

Sin embargo, ha puesto en valor los "anuncios muy positivos" que se han realizado a lo largo de las últimas dos semanas, en particular sobre la agenda de acción de la Presidencia de la COP31. Según ha recalcado, todos los países "comparten" el interés de frenar el cambio climático, algo que "solo se puede lograr mediante la acción colectiva".

Por ello, ha pedido una transición rápida hacia un sistema energético limpio y asequible, menos dependiente de los combustibles fósiles. "Ahora debemos centrarnos en el año que viene y trabajar para fortalecer el compromiso compartido y restablecer la confianza en el proceso multilateral. Debemos recordar que se alcanzó un valioso acuerdo en la cumbre COP16 en Cancún (México) en 2010, un año después del desacuerdo alcanzado en Copenhague en la COP15", ha subrayado.

POSIBLE COALICIÓN EXITOSA EN FUTURAS COP

Los directores científicos del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), Johan Rockström y Ottmar Edenhofer, opinan que el "fracaso" de que no se haya conseguido un acuerdo final "es mejor que lo que habría sido un documento final tibio". Entre otras cosas, han apuntado a que este resultado "obliga a reflexionar sobre el futuro del formato de negociación" de la COP.

"Por ejemplo, los principales importadores de petróleo y gas comparten el interés por electrificar el transporte y los edificios con energía limpia. Esto reduciría las emisiones, disminuiría las importaciones de combustibles fósiles y fortalecería la seguridad energética. Podrían formar una coalición exitosa en futuras COP. La inversión coordinada y los instrumentos de financiación innovadores podrían traducir estos intereses en compromisos creíbles en la mesa de negociación", han apuntado.

A su juicio, la ambición multilateral debe ahora generar resultados concretos: transformar los sistemas energéticos, reducir las emisiones, impulsar la eliminación de dióxido de carbono y lograr emisiones netas negativas.