Expertos piden evitar la construcción en zonas inundables y reforzar la protección en ríos ante las danas

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en sostenibilidad y derecho ambiental e ingenieros de montes han pedido no construir en zonas inundables y reforzar las infraestructuras de protección en ríos y barrancos para evitar daños materiales como los causados por el episodio de precipitaciones asociado a la dana Adam, que ya ha dejado tres víctimas mortales.

El profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea, Miguel Aguado, ha explicado en declaraciones a Europa Press que las danas se producen por una combinación de aire frío en las capas altas de la atmósfera y un Mediterráneo que aporta humedad y energía.

Estos fenómenos afectan especialmente al litoral mediterráneo porque allí coinciden un mar que aporta humedad, una configuración de vientos que puede llevar ese aire húmedo hacia la costa y una orografía que, en determinadas circunstancias, favorece el ascenso del aire y la concentración de las precipitaciones.

"Cuando las tormentas quedan prácticamente estacionarias o se regeneran una y otra vez sobre la misma zona, la lluvia acumulada puede ser extraordinaria", ha destacado.

En este sentido, el experto ha señalado que un Mediterráneo caliente no provoca por sí solo una dana ni garantiza lluvias torrenciales, ya que hace falta que coincidan otros factores meteorológicos. Sin embargo, un mar Mediterráneo caliente tras un verano y un inicio del otoño especialmente cálidos puede actuar como una importante fuente de humedad y energía para la atmósfera.

En concreto, puede favorecer una mayor evaporación y alimentar unas precipitaciones más intensas cuando se dan las condiciones atmosféricas adecuadas. En un contexto de cambio climático, el calentamiento del mar y de la atmósfera puede aumentar el potencial de algunos episodios extremos.

"No estamos inventando un fenómeno nuevo; estamos cambiando las condiciones en las que se produce", ha explicado.

Aguado ha recalcado que no existe una única solución para hacer frente a las danas ni se puede impedir que tengan lugar. Sí se pueden reducir sus consecuencias. Para ello, ha instado a actuar en varios frentes al mismo tiempo. En primer lugar, ha pedido luchar contra el cambio climático, ya que el calentamiento del planeta y del Mediterráneo puede intensificar determinados episodios meteorológicos extremos.

En segundo lugar, ha solicitado que se identifiquen las zonas inundables, que se recupere el espacio para que los ríos y los barrancos puedan desbordarse sin poner en peligro a la población, que se conserven los humedales, que se mantengan limpios los cauces y que se mejore el drenaje de las ciudades.

A su juicio, España debe adaptar sus infraestructuras, crear espacios de retención temporal del agua y revisar los puntos negros donde las lluvias torrenciales provocan inundaciones recurrentes. "No se trata de intentar meter toda el agua en tuberías cada vez más grandes, sino de darle espacio para que circule y se almacene de forma segura", ha resumido.

En tercer lugar, ha reclamado que se sigan mejorando los sistemas de detección meteorológica, predicción y alerta temprana. Aunque las herramientas actuales permiten a España anticiparse, considera necesario que estas alertas "lleguen a tiempo, sean comprensibles y se traduzcan en decisiones rápidas y eficaces".

También ha incidido en la importancia de la formación y la información ciudadana en estos casos. "En una inundación, unos pocos minutos y una decisión acertada pueden salvar vidas", ha recalcado.

Por último, el profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea ha reclamado una planificación territorial "responsable" y una legislación autonómica y local que impida nuevas construcciones en zonas de alto riesgo y revise los usos de los terrenos especialmente vulnerables.

"No podemos seguir ocupando espacios por los que el agua necesita circular y sorprendernos después cuando recupera su camino", ha resumido.

"CREO QUE HAY MUCHA MÁS CONCIENCIACIÓN"

La profesora del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Yaisa Córdoba, ha pedido distinguir entre las víctimas mortales y los daños materiales provocados por las riadas. En relación con las primeras, ha destacado el valor de las alertas y los avisos, sin los cuales podrían haberse perdido más vidas humanas.

Además, ha pedido una coordinación "adecuada" entre las instituciones que emiten los avisos, que estos se comuniquen con la suficiente antelación y que la población tenga "bien interiorizado" qué hacer. "Creo que hay mucha más concienciación de la que quizá había hace un par de años. Creo que en esta dana, pese a las muertes que lamentamos muchísimo, en comparación con otras ocasiones, se ve un mayor esfuerzo y un aprendizaje", ha indicado.

Con respecto a los daños a las infraestructuras, ha señalado que las administraciones públicas competentes deben reforzar las infraestructuras de protección en ríos y barrancos. "No podría decir exactamente cuáles son esas obras porque van a depender mucho de cada río, de cada barranco", ha señalado.

Aun así, ha precisado que no hay infraestructura que pueda lidiar con unas lluvias de 500 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas. También ha llamado a evitar la construcción en zonas inundables y a prepararse mediante la limpieza de las vías y de las alcantarillas.

"Esto que pasó ayer es algo que quizá siga pasando, pero que habrá que pensar a futuro de qué manera lo podemos mitigar. Porque insisto mucho en que lo de ayer fue una inundación pluvial, hay desbordamientos, pero fue sobre todo una inundación pluvial que supera todo lo que se tiene previsto en la Comunidad Valenciana", ha advertido.

ACTUAR EN LAS CABECERAS PARA EVITAR LA "CATÁSTROFE"

La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez, ha pedido tomar conciencia de que se pueden producir riadas y trabajar durante todo el año para tratar de evitar los daños. En declaraciones a Europa Press, ha pedido invertir en las cuencas hidrológicas y desarrollar medidas "que permitan aliviar esa catástrofe aguas abajo".

En este sentido, ha lamentado el abandono de los convenios hidrológico-forestales que tenía el Estado con las comunidades autónomas (CCAA), mediante los que se financiaban actuaciones para mejorar las cuencas. Además, ha criticado que no se dote económicamente el Plan Forestal Español 2022-2032.

Entre otras medidas, ha pedido estudiar las necesidades de cada cuenca para mejorar la cubierta forestal a través de pequeñas obras hidrológico-forestales. "Tenemos que ser previsores y decir: 'Oye, esto son obras y planteamientos en el territorio que tienen una repercusión positiva ahora y en el futuro, para nosotros y para nuestras generaciones siguientes, y hay que dotarlas de esa inversión y de ese compromiso', porque es que debería ser un compromiso con la sociedad y con la gente que vive en esas zonas", ha incidido.

Según ha explicado, esta forma de actuar tiene una ventaja ambiental añadida: contribuye a retener el suelo que, cuando es arrastrado por las avenidas, ya no se recupera. "Tenemos que retener ese suelo, tener una cubierta forestal que haga también de paraguas para cuando caen esas precipitaciones y haga que la gota no impacte directamente en el suelo y lo arrastre, sino que caiga en la copa, mejore la infiltración y que el agua que se arrastre y el suelo que se arrastre sea menor", ha explicado.