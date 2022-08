Las familias afrontan la 'vuelta al cole' preocupadas por el encarecimiento del coste: "Intentamos ajustar los gastos"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las familias afrontan la 'vuelta al cole' con "mucha preocupación", tanto por la subida del coste del próximo curso escolar debido a la inflación como por la implantación en los cursos impares de la LOMLOE. Por ello, coinciden en señalar que "va a ser muy duro" pese a que intentan "hacer números y ajustar gastos".

"Preparar el presupuesto familiar de esta vuelta al cole no es fácil", señala la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, en declaraciones a Europa Press, en las que incide en que "todo ha subido", desde el "material más básico, hasta los libros o el material informático".

Junto a ello enumera también los gastos del curso en general, como el transporte y la electricidad que también "redundan en las familias" y les hacen temer los próximos meses, lo que ha hecho, según explica, que muchos núcleos familiares hayan recortado gastos de otras partes durante este verano como el ocio o las vacaciones: "No han disfrutado en previsión de ahorrar para lo que viene".

Esta 'vuelta al cole' también genera en las familia una situación "más crítica" que deriva en estrés y conversaciones de las que los menores también son conscientes, avisa.

Al respecto, critica también la incertidumbre generada por el "agravante" de la LOMLOE, ya que, además de suponer una subida en los libros de texto al "no poderse heredar" en los cursos impares, aún son muchas las familias que no saben cuáles necesitarán debido a que las comunidades autónomas no han aprobado todavía los decretos de los currículos.

Son siete las CCAA que aún no han aprobado ninguno de sus decretos curriculares (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Galicia y País Vasco) y dos no han completado la aprobación de los currículos de todas sus etapas educativas (Navarra, que tiene que aprobar el decreto de Bachillerato, y Asturias, que tiene pendiente aprobar los de ESO y Bachillerato), según ha informado la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE).

Por su parte, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, considera que la nueva ley es uno de los principales problemas porque se tiene que "hacer acopio de material nuevo". "Los libros van a ser lo más caro este año, después el uniforme escolar", detalla. Estima que las familias gastarán en el nuevo curso entre 200 y 250 euros más que en años anteriores.

"Durante dos años, este y el próximo curso, las familias van a tener que hacer una inversión extra", insiste, para añadir que en años anteriores, sin cambios de leyes, las familias podían tener todo preparado al inicio del verano para afrontar así "mejor" el inicio del curso escolar.

En este sentido, avanza que "muchísimas familias no van a hacer acopio del material escolar hasta el inicio del curso", en septiembre, cuando todas las CCAA publiquen los currículos. Al respecto, ANELE espera que "sea un número pequeño de comunidades" las que falten de publicar los decretos una vez iniciado el curso y confía en que, en estos momentos, todas estén "acelerando los procesos para tenerlos cuanto antes".

AFECTARÁ A LAS CLASES EXTRAESCOLARES

Por otro lado, las familias avisan de que el aumento del coste de la 'vuelta al cole' repercutirá también en las actividades extraescolares, un gasto extra que en esta ocasión las familias dudarán si elegir. "Vamos a tener un serio problema con esto", alerta en este sentido el presidente de CONCAPA.

"Todo esto tiene siempre un trasfondo psicológico, afecta a las familias y también a los niños. Veremos cómo se lleva ahora que los menores arrastran dos años de pandemia y tienen deficiencias emocionales. Es un riesgo", agrega al respecto.

Por otro lado, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), María Capellán, que coincide en el "gasto extra" que supone la aplicación de la LOMLOE, llama a los profesores a "innovar" en futuros años y "utilizar menos los libros de texto".

"Hay otros recursos más baratos pero igual de efectivos", asevera, en una petición para abaratar el coste de la 'vuelta al cole'. Y es que, hay libros y otros materiales que se piden y no se utilizan, como suele ocurrir con los libros de rellenar, asegura.

Asimismo, avisa de que hasta el inicio de curso no se podrá saber el coste real de la vuelta a las aulas, pues es cuando cada profesor pide determinado material. En este sentido, recuerda a las familias que "no todo tiene porque ser nuevo". "Nadie te dice que lleves pinturas nuevas al colegio, podemos reutilizar", aboga.

ESTUDIOS

De cara al nuevo curso escolar, un 60% de los españoles invertirá más en las compras que el año, según un estudio elaborado por Privalia que sitúa el gasto medio entre los 200 y los 500 euros.

No obstante, el estudio estacional del Observatorio Cetelem indica que las familias pretenden gastar un 11% menos en esta 'vuelta al cole' pese a la subida de precios. Asimismo, cifra en 278 euros el gasto medio. Para este ahorro, según el informe, los padrs tienen la intención de recurrir más al mercado de segunda mano y aprovechar material de otros cursos.

Las cifras de intención de gasto suponen, no obstante, un incremento del 23% respecto a la última cifra pre-pandemia, la del 2019, que situaba el gasto medio de los españoles en 'la vuelta al cole' en 226 euros. Además, el 68% de los españoles que realizarán compras relacionadas con "la vuelta al cole" declaran que el alza de la inflación les afectará claramente.

En cuanto a la demanda de libros escolares de segunda mano ha aumentado un 67% entre junio y agosto, según la app Milanuncios, especializada en el mercado de segunda mano. Además, el 70% de los anuncios nuevos de este año se han publicado entre junio y julio, y al finalizar el curso escolar la oferta de manuales usados crecía un 242% respecto al mes de mayo, añade.

En la misma línea, el 74 por ciento de las familias reutilizará material escolar de otros años para ahorrar, y dos de cada tres pretende gastar menos de 100 euros en la vuelta al cole, según se desprende del estudio del comparador de precios idealo.es.