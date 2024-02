Familias Numerosas pide "apoyo" a los grupos parlamentarios para conservar su nombre en la ley de Familias

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha apelado este martes al "compromiso político" y ha pedido "apoyo" a los grupos parlamentarios para conservar su nombre en la ley de Familias aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

La norma cambia el nombre 'familia numerosa' por 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza'. En este sentido, la FEFN considera que el Gobierno debe rectificar este aspecto de la ley "teniendo en cuenta que se trata de una medida no justificada, que el propio Consejo de Estado aconsejó replantear, y que ha provocado un amplio rechazo en el colectivo".

En todo caso, ha recibido "con satisfacción" alguna de las medidas recogidas en la ley que responden a demandas de esta entidad para mejorar la protección a las familias numerosas, entre las que se encuentran, el reconocimiento de las familias con cuatro hijos como familias numerosas de categoría especial. "El Gobierno aceptó esta propuesta para ampliar la categoría especial, que también se dará a las familias con 3 hijos de parto o acogimiento múltiple, o las que, también con 3 hijos, tengan ingresos ajustados (renta per capita que no supere el 150% del IPREM)", ha apuntado.

También se ha recogido en la ley de Familias una medida reclamada por la FEFN para que en caso de divorcio los dos progenitores, siempre que haya custodia compartida o ambos se ocupen de los hijos, puedan mantener los beneficios de familia numerosa; y otra para que en el caso de familias con dos hijos en las que uno de los padres tiene discapacidad, el porcentaje de ésta se rebaje al 33%, frente al 65% que se exige actualmente.

Además, la FEFN reclama en la ley de Familias un reconocimiento "más justo" a las familias con más hijos en las prestaciones económicas y sociales, "que éstas sean proporcionales al número de hijos, considerando a todos a la hora de establecer las cuantías de las ayudas o los días de permiso". "Llevamos años denunciando la discriminación de las familias con cuatro o más hijos en muchas prestaciones, empezando por la de desempleo, que solo tiene en cuenta dos hijos; o el IMV, solo tres y, ahora, la nueva ley de Familias mantiene el mismo planteamiento de considerar igual, en cuanto a necesidades, un hogar de tres hijos que uno de cinco. Esperamos que esto se corrija también en la ley", ha destacado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha mantenido el mismo texto que elaboró la exministra Ione Belarra, por una cuestión de plazos. Sin embargo, la Ley está abierta a cambios durante su tramitación parlamentaria, a través de enmiendas. Sobre ello, la FEFN ha indicado que está trabajando con los grupos en el Congreso "para explicar su demanda y conseguir que las familias numerosas no pierdan su identidad y tengan una adecuada protección".

En las últimas semanas, Familias Numerosas se ha reunido con PNV y Junts y hace unos días, lo hizo con el Grupo Popular en el Senado, cuya portavoz, Alicia García, mostró el apoyo de su formación a la demanda de la FEFN. La Federación se reunirá esta semana con diputados de Vox y en unos días, con el Grupo Socialista.

Asimismo, la FEFN se reunirá el próximo 12 de marzo con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de quien esperan que "no haga oídos sordos a todas las voces críticas, que las escuche y atienda la petición del colectivo de no perder su identidad". "No se entiende que, sin razones objetivas, se quiera eliminar el título que identifica y reconoce a las familias numerosas; no es solo un nombre, es una cuestión que supone querer borrarnos y esperamos que el Gobierno reconsidere este cambio y no lo lleve a cabo", ha destacado Trigo.

THE FAMILY WATCH: SE NECESITA UNA "APUESTA MÁS CLARA"

Por su parte, The Family Watch ha señalado en declaraciones a Europa Press que "es necesario una apuesta más clara por las familias". En este sentido, ha manifestado que España "sigue siendo el país de la Unión Europea que menos incurre en políticas sociales de ayuda a las Familias". "En la actual situación de baja tasa de fecundidad es urgente una apuesta clara de medidas que apoyen la maternidad y que tenga en cuenta especialmente por ser una ley de familias la perspectiva de familia con carácter vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, para que a través de un informe de impacto familiar se garantice el bienestar de todas las familias y así los derechos de las Familias estén siempre por encima de la coyuntura política", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que está "pendiente" una prestación por hijo a cargo, "que ayude a las familias a paliar su situación cada vez más precaria, debido a la inflación y la continua subida de precios".

En todo caso, ha considerado que la ley tiene "aspectos positivos" en cuanto a la protección social de las familias y las ayudas a la crianza, ayudas en la conciliación familiar y laboral haciendo especial hincapié en la corresponsabilidad, la protección de los niños y los adolescentes además de dar protección laboral a las distintas realidades familiares que hay en la actualidad.

Finalmente, ha expuesto que esta ley de Familias "va dando pasos positivos", pero que "sigue teniendo mucho margen de mejora".