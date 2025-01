La FAPE ampara Ana Pardo de Vera ante los "señalamientos" por parte de Bertrand Ndongo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha acordado conceder el amparo solicitado por la periodista Ana Pardo de Vera, profesional de 'Público', ante los "señalamientos" que recibió por parte de Bertrand Ndongo el pasado miércoles 8 de enero en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante el acto conmemorativo por los 50 años del fin de la dictadura franquista organizado por el Gobierno.

Así lo ha dado a conocer este lunes la FAPE, que ha informado de que la periodista ha denunciado que, mientras se encontraba en un corrillo con otros compañeros de profesión y el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, Ndongo les abordó "de forma invasiva", comenzó a grabar y a faltarles el respeto.

"Según los testigos, cuando Ana Pardo le pidió que se apartara, le dijo '¿a quién vas a chupársela hoy, como siempre?' señalando a la periodista, que le quitó el micrófono y lo tiró, lo que originó un amago de agresión que fue evitada por varios de los colegas y personal de seguridad presentes", ha detallado.

Además, la FAPE ha explicado que la periodista ha denunciado que las imágenes que difundió posteriormente han sido manipuladas, dejando fuera de ellas las referidas a estos insultos. "La inexistencia de otras grabaciones imposibilita el contraste de informaciones", ha remarcado.

"El periodismo consiste en garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz, no en provocar enfrentamientos entre profesionales e impedir el ejercicio de los compañeros con actuaciones intimidatorias", ha argumentado la FAPE, que reprueba "este tipo de hostigamientos y acosos que no hacen otra cosa que desprestigiar la profesión".

En ese sentido, ha pedido a los compañeros que "eviten en lo posible entrar en la dinámica de provocación que pretenden quienes no ejercen el periodismo y buscan el enfrentamiento".

También ha lamentado las palabras de la periodista en referencia a la condición racial de Ndongo ("hay que ser tonto para ser negro y ser fascista") por considerarlas "fuera de lugar, aunque fueran fruto del agobio del momento", así como que le quitara y tirara el micrófono.

Finalmente, la FAPE considera que no ha lugar dar el amparo a Ndongo, solicitado por él y Periodista Digital, "toda vez que actuó como agitador irrumpiendo e interrumpiendo la labor de los periodistas que estaban con Unai Sordo y no como periodista, por lo que no ha habido vulneración del derecho a ejercer la profesión".