La FAPE condena los "insultos y ataques personales" de Milei a los periodistas españoles

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, p - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la actitud del presidente argentino, Javier Milei, durante su visita de este miércoles a Madrid, "donde respondió con insultos y ataques personales a los periodistas españoles que le planteaban cuestiones de interés público, como también hizo con los medios argentinos".

Por ello, la FAPE ha exigido a Javier Milei "respeto hacia los profesionales de la información" y ha asegurado que "las preguntas que se le formularon esta mañana se hicieron en nombre de la ciudadanía y a quien ostenta la jefatura de un Estado le corresponde responderlas con respeto, aunque algunas le incomoden".

Revisado el encuentro, ha incidido en que "todas las preguntas se formularon con la cortesía que merece el presidente de un país elegido democráticamente, la que él no ha tenido con el presidente del Gobierno español".

"Con sus respuestas, Milei ha pretendido deslegitimar el trabajo informativo e intimidar a quienes lo ejercen, y con ello impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes", ha criticado la organización.

En este contexto, la FAPE ha advertido de que los periodistas españoles seguirán cumpliendo con su deber y "preguntando por lo que interesa a la ciudadanía": "Porque la libertad de prensa es un pilar fundamental en un Estado de derecho".