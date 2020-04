FELGTB alerta del agravamiento de la situación de víctimas de violencia entre parejas del mismo género ante la pandemia

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha alertado de que la situación de las víctimas de violencia intragénero --la que tiene lugar dentro de parejas de personas del mismo género-- también se está agravando durante con el confinamiento derivado del Estado de Alarma por el COVID-19.

Según ha explicado Begoña Gallego, policía y representante de LGTBIpol --entidad miembro de FELGTB--, durante este primer mes de cuarentena obligatoria le han trasladado cuatro casos de este tipo de violencia. Tal y como ha precisado, son los mismo que recibe en "todo un año".

Gallego ha apuntado que "esto no significa que se estén dando más casos de violencia intragénero", sino que los existentes "solicitan más ayuda a la policía o a las entidades LGTBI porque no tienen

la opción de marcharse de casa para evitar las situaciones de riesgo".

Por este motivo, la FELGTB, en colaboración con sus entidades federadas y bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, presta un servicio de atención a través de

su Línea Arcoíris, que atiende por teléfono (91 360 46 05) y por email (info@felgtb.org), y que ofrece alternativas y recursos para ayudar a las víctimas a gestionar la situación.

"Se trata de un tipo de violencia que muchas veces no se denuncia porque las víctimas temen que las autoridades no entiendan su situación o no se les atiendan correctamente", ha asegurado Gallego, que afirma que los casos que suelen llegar a la policía lo hacen siempre de la mano de alguna entidad LGTBI.

En este sentido, la abogada asesora de FELGT Charo Alises ha manifestado que "hay mucha desinformación sobre la violencia intragénero entre todos los operadores jurídicos". "Hay ocasiones en las que una agresión intragénero se gestiona como una agresión

cualquiera entre dos varones, como una pelea, por ejemplo", sostiene.

Según ha declarado, una agresión intragénero no es comparable con una agresión cualquiera, ya que se produce dentro del ámbito de la pareja y, por ello, "la violencia es parte de un ejercicio de poder que tiene como objetivo dominar y controlar a la víctima".

Así, Alises ha incidido en la importancia de la formación para fiscales, policías, miembros de la abogacía, entre otros, al tiempo que ha recordado a las víctimas que la violencia intragénero "está regulada y que quien la sufre tiene derecho a buscar protección y a denunciar los hechos".

Para eso, se puede llamar por teléfono a la policía o acudir presencialmente tanto a la comisaría, como al juzgado o a

la fiscalía, que permanecen abiertas 24 horas pese al Estado de alarma. "Ante una situación de malos tratos se puede salir de casa para denunciar", ha remarcado.

Además, la abogada ha insistido en que si se tiene miedo a represalias, se puede pedir una orden de protección en el lugar en el que se presente la denuncia". También recomienda acudir al centro de salud y explicar que se está siendo víctima de violencia por parte de la pareja para que conste en el parte, en el caso de haber sufrido lesiones o si la persona que recibe esta violencia se encuentra emocionalmente mal, ya que, tal y como sostiene, "en muchos casos, la violencia intragénero no es física sino emocional".