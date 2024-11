FELGTBI+ defiende la cultura como "expresión de igualdad y derechos" en los Premios Plumas y Látigo 2024

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha recordado este viernes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Plumas y Látigo 2024, que "la cultura salva vidas porque crea espejos en los que mirarnos y referentes para construirnos y defendernos de la violencia".

Así lo ha declarado en la gala celebrada en el teatro Eslava de Madrid, a la que han acudido unas 300 personas referentes en el mundo de la política, la cultura, el tejido empresarial y el mundo informativo.

"Es crucial reivindicar la cultura LGTBI+ porque el ámbito cultural también es expresión de igualdad y de derechos. Es un espacio para celebrarnos y para crear referentes que acompañan a las personas más vulnerables, a la juventud, a quiénes viven en zonas rurales o en los ambientes más conservadores y no pueden encontrar en quien mirarse en su entorno cercano. La visibilidad LGTBI+ a través de las artes es esencial para que nadie tenga que crecer como lo hice yo, pensando que era la única lesbiana del mundo y para que podamos desarrollarnos con libertad", ha defendido Iglesias.

La Federación Estatal LGTBI+ ha concedido sus Premios Plumas 2024 a Nerea Pérez de las Heras; Beatriz Cepeda (Perra de Satán); Guillem Montoro; Antonio Nuño; CEAPA y Enrique Bernabeu, por su especial contribución a la visibilidad y la defensa de los derechos LGTBI+.

El periodista Antonio Nuño explica que "pocas cosas hay tan reconfortantes como que te premien por tu trabajo y por luchar por las cosas en las que crees". Nerea Pérez de las Heras, compañera de Nuño en el podcast Lo Normal, asegura que "lo que más ilusión me hace es estar premiada junto a mi compañero Antonio Nuño. Es una persona comprometida con el periodismo de temas LGTBI+ en tiempos en los que era mucho más difícil que ahora y que incide siempre en temas importantes para la comunidad, como la memoria histórica o la atención sanitaria para personas migrantes del colectivo".

Guillem Montoro expone que este premio "supone el reconocimiento a una trayectoria, pero, sobre todo, el recordatorio de que las personas trans merecemos por justicia social seguir ocupando espacios y siendo visibles para cambiar la mirada colectiva". Para Enrique Bernabeu "recibir el Premio Pluma es mucho más que un reconocimiento; es una señal de que el camino que decidí tomar para visibilizar las realidades del colectivo LGTBI+ y las personas con discapacidad vale la pena". "Este premio me recuerda que, aunque cada publicación, cada palabra y cada esfuerzo pueden parecer una pequeña gota, juntos estamos creando una ola de cambio", declara.

Por su parte, la presidenta de CEAPA, María Capellán, explica que recibir este reconocimiento por parte de la Federación "tiene un significado único". "El trabajo incansable de la Federación no solo abre caminos, sino que nos inspira y nos recuerda que, trabajando conjuntamente, podemos transformar la sociedad. Colaborar con esta entidad es un honor y una necesidad. Porque si queremos una escuela inclusiva y una sociedad igualitaria, debemos caminar al lado de quienes llevan años luchando por los derechos de todas las personas, sin excepción", asegura.

Asimismo, Bea Cepeda asegura que le ha hecho "mucha ilusión" recibir este premio "justo este año" en el que han despedido el proyecto ¿PUEDO HABLAR! en el Teatro de La Latina, tras cinco años. "Durante ese tiempo, he charlado con activistas y diferentes personas LGTBI+ y he aprendido muchísimo. Junto a mi compi Enrique, he entrevistado a personas que ni me imaginaba y he entendido la importancia del compromiso con el activismo y los movimientos sociales", comparte. No obstante, asegura que este ha sido "muy agridulce" para ella debido al fallecimiento de su amiga Ruth. "Con ella siempre iba a todos los eventos bi de Madrid, así que este premio lo recibo como un gran abrazo", añade.

La entidad LGTBI+ más grande del territorio estatal ha premiado con una mención a Gloria Fortún, al Documental Isleteñas y al Podcast Arte Compacto, por "su trabajo por visibilizar la realidad del colectivo". También ha señalado con el Premio Látigo, a Isabel Díaz Ayuso "por considerar las identidades LGTBI+ una moda; por negar la lucha LGTBI+ y las discriminaciones que sufre el colectivo; por sus discursos de odio y por intentar derogar las leyes trans y LGTBI+ de la Comunidad de Madrid".

La Federación Estatal LGTBI+ otorga anualmente estos premios, que se han convertido en el principal escenario de la cultura LGTBI+. El evento se celebrará gracias a empresas colaboradoras como NYX, Fundación Once, American Express GBT, ULALUME, MARS, Entreprise, Interflora, Novotel y ComunicarT.