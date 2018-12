Francisco anima a niños enfermos de cáncer: "No hay dificultad en la vida que no se pueda vencer"

Publicado 30/11/2018 17:38:14 CET

ROMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha recibido en audiencia, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, a un grupo de niños con enfermedades tumorales de la Clínica de Oncología en Wroclaw (Polonia) a los que ha animado con el siguiente mensaje: "No hay dificultad en la vida que no se pueda vencer".

"Vuestro camino en la vida es un poco dificultoso, queridos niños, porque tenéis que curaros, vencer a la enfermedad o convivir con la enfermedad: esto no es fácil. Pero tenéis muchos amigos, muchos amigos que os ayudan tanto. Y también vuestros familiares os ayudan a seguir adelante. Pensad bien en esto: no hay dificultad en la vida que no se pueda vencer", ha afirmado el Pontífice en unas improvisadas palabras.

"La victoria es diferente para cada persona: cada uno vence a su manera, pero vencer siempre es el ideal, es el horizonte para ir adelante --ha proseguido--. No os desaniméis".

El Papa también ha afirmado que cada uno cuenta con un ángel de la guarda con el fin de que le ayude en la vida, por lo que ha pedido a los niños que se acostumbren a hablar con su ángel: "Para que os guarde, os inspire y os lleve a vencer siempre en la vida". Además, ha tenido unas palabras de aliento hacia los cuidadores de los niños ya que les ayudan a crecer.

Francisco también ha recibido en audiencia, en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico, a los 33 miembros de la Asociación 'Misión Shahbaz Bhatti', a quienes ha agradecido su trabajo en Pakistán, donde los cristianos viven "en las situaciones más difíciles" ya que asociaciones como esta "construyen puentes de fraternidad en el mundo, superando las diferencias de lengua, de cultura y a veces también de religión".

Shahbaz Bhatti fue un político católico, ministro de Minorías de Pakistán, asesinado el 2 de marzo de 2011 por islamistas a causa de su oposición a la ley de la blasfemia y su defensa de Asia Bibi.

Los miembros del Centro de Servicio para el Voluntariado 'Cerdeña Solidaria' también han sido recibidos en audiencia, en el Aula Pablo VI, con motivo de sus 20 años de actividad. El Papa ha agradecido también su trabajo y los ha animado "a continuar con espíritu de entendimiento y unidad".

"La cultura de la solidaridad y de la gratuidad califica al voluntariado y contribuye concretamente a la construcción de una sociedad fraterna, en cuyo centro se encuentra la persona humana", ha afirmado.