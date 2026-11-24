La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha reivindicado este martes el aumento de la inversión en políticas de igualdad que combatan "las violencias machistas" frente al "avance del fascismo patriarcal" a las puertas del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las mujeres que se celebra este miércoles 25 de noviembre.

"Proponemos subir cada año un 10% la partida contra las violencias machistas y obligar por ley a que al menos el 5% del presupuesto del Estado vaya a igualdad, frente al 4,4% de ahora", han trasladado fuentes de la formación a Europa Press, recordando así a las mujeres asesinadas con especial mención a las 45 que han perdido la vida este año a manos de sus parejas o exparejas.

"Pero recordarlas no basta: hace falta dinero y hace falta voluntad política", ha advertido Frente Amplio antes de reclamar "más juzgados especializados y centros de crisis abiertos las 24 horas con el personal que necesitan", así como "leyes que pongan el foco en el agresor y no en la víctima".

Así, ha insistido en que el consentimiento sea "lo que decide si hay agresión" y que "se suspendan automáticamente las visitas al padre investigado por violencia machista". También que la normativa "reconozca toda la violencia vicaria".

Por otro lado, han resaltado la importancia de la vivienda en situaciones de violencia de género por la dificultad para encontrar alternativa habitacional, y han manifestado la importancia de "garantizar derechos y construir políticas públicas que hagan posible una vida digna y libre de violencias".

"Limitar los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y garantizar alternativas seguras para las mujeres supervivientes son medidas imprescindibles para que ninguna mujer tenga que elegir entre un techo y su libertad", han añadido desde la formación liderada por Ada Colau.

También ha criticado la merma salarial que sufren las mujeres para la que defienden "medidas efectivas para corregir la brecha, un plan de choque en sectores feminizados como los cuidados, la limpieza, el comercio y la hostelería, y los mismos derechos laborales para las trabajadoras del hogar", así como "pensiones dignas" que "reconozcan las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida y el trabajo de cuidados".

En este sentido, ha recordado la rebaja de jornada a 32 horas semanales para "repartir cuidados" y a las mujeres "sin papeles" que "no pueden reclamar nada" y para las que ha pedido una "regularización estable" y "medidas específicas contra la precariedad": "La protección de las mujeres víctimas de trata tampoco puede depender de que se atrevan a denunciar".

Por último, han exigido "condiciones materiales para vivir mejor" porque "llegar a fin de mes y tener tiempo para vivir no debería ser un lujo". "Tampoco para nosotras", han concluido.