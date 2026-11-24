MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha utilizado su última intervención en el debate a ocho celebrado en Radio Televisión Española para pedir el voto para su líder Alberto Núñez Feijóo a aquellos que "no se resignan". "El domingo derribamos el muro y ponemos España en marcha", ha declarado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reservado sus últimas palabras para llamar a la participación en las elecciones generales del domingo y lanzar un mensaje a los ciudadanos progresistas: "Tú no añoras dictaduras, tú defiendes democracias".

Sigue en directo la última hora de las elecciones generales en España: