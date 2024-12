La Fundación ONCE del Perro Guía entrega su perro número 3.000, 'Arena', en Blanes (Gerona)

Dolors Villena, afiliada de la ONCE en Blanes, ha sido la afortunada de recibir a Arena, su primera perra lazarillo - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado a su perro guía número 3.000 en Blanes (Girona), una perra lazarillo llamada 'Arena', según ha explicado la institución que detalla que el primer perro que entregaron fue hace 33 años, también en Cataluña, concretamente en Lérida y se llamaba 'Tag'.

Dolors Villena, afiliada de la ONCE en Blanes, ha expresado su alegría al recibir a 'Arena': "Yo tenía a George Clooney, como llamaba cariñosamente a mi querido bastón blanco y ahora ya tengo a Arena. Debo decir que es una experiencia única y que me ha cambiado la vida. Yo llevaba ocho años utilizando el bastón y he notado que con Arena tengo mucha más libertad y me siento más segura", ha relatado Dolors.

Como es habitual antes de la asignación de los perros guía, ha realizado un curso de instrucción para aprender todo lo necesario para poder ser usuaria de perro guía, además de recibir un programa de formación práctico, que incluye también la educación en los cuidados que el perro requiere e información sobre los aspectos legales y trámites administrativos.

Superada esta formación, la instructora de la Fundación ONCE del Perro Guía, Nuria García, se desplazó hasta Blanes para llevar a cabo una formación en el domicilio. "Durante cinco días pusimos en práctica todo lo aprendido durante la formación, en mi población, en mi entorno más cercano, con mis rutas habituales. 'Arena' aprendió enseguida el camino que debe seguir para ir hasta el trabajo, y durante este proceso también pude descubrir que 'Arena' tiene un buen carácter y que le encanta el mar", ha explicado Dolors.

Como detallan desde ONCE, para una persona ciega o con discapacidad visual grave ser usuario de perro guía supone ganar en velocidad y en seguridad en los desplazamientos. Además, ser usuario de perro guía también implica disfrutar de un derecho de acceso al entorno acompañado de éste, ya que la persona usuaria necesita el apoyo constante del perro para moverse de manera autónoma.