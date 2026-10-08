Gabilondo confía en que "ningún" cambio de Gobierno "paralice" el acuerdo de reparación a víctimas de abusos en Iglesia

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, confía en que "ningún cambio de gobierno paralice" el sistema de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, que se puso en marcha el pasado mes de abril tras la firma de un acuerdo firmado entre el Gobierno y la Iglesia católica (Conferencia Episcopal Española y Conferencia Española de Religiosos).

"Yo no tengo por qué dudar de que se mantendrá, esté quien esté en el Gobierno, no tengo ninguna duda", ha subrayado Gabilondo, este jueves, en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y celebrado en el Hotel Four Seasons de Madrid.

El Defensor del Pueblo ha indicado que fue "un acuerdo muy importante" y ha asegurado que están trabajando. En concreto, ha apuntado que hasta la fecha les ha llegado 486 solicitudes de reparación y han entrevistado a 142 personas, entrevistas que, según ha precisado pueden durar como mínimo "una hora". Además, han entregado 21 propuestas de resolución.

Según ha señalado Gabilondo, hay víctimas que están "preocupadas" pero también "hay muchas víctimas que están muy contentas porque se sienten escuchadas de verdad" y "piensan que hay una voluntad firme".

Al mismo tiempo, el Defensor ha aclarado que no hay por su parte "ninguna voluntad de perseguir a ninguna institución". "No estamos a la caza de instituciones. Estamos a la defensa de las víctimas", ha remarcado, recordando el "daño", la "huella profunda" que ha quedado en quienes sufrieron abusos. En todo caso, ha añadido que tampoco hay que "satanizar instituciones".

En este sentido, ha instado a seguir trabajando y ha insistido en su "absoluta confianza" en la "estabilidad de las instituciones". "Por eso no creo, no quiero creer que ningún cambio de Gobierno paralice esto", ha zanjado.