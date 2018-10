Garrido dice que "siempre" ha defendido los derechos del colectivo LGTB y que fue "un error" no invitar a PP a la marcha

Publicado 08/07/2018 15:18:08 CET

LAS ROZAS, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que "siempre" ha defendido los derechos del colectivo LGTBI y ha dicho que fue un "un error" por parte de los organizadores el no invitar al Partido Popular a la manifestación con motivo del día del Orgullo Gay, en Madrid.

"Fue un error de parte de los organizadores. Creo que es un error siempre excluir y, sobre todo, cuando se está hablando de algo que precisamente lo que quiere es la inclusión. Creo que fue un error y yo sinceramente lamento, pero eso no va a quitar que sigamos trabajando como hemos hasta ahora por el colectivo LGTBI", ha destacado.

Estas declaraciones las ha realizado Garrido en Las Rozas (Madrid), tras acudir al acto de izado de la bandera de España en la Plaza de la Víctimas del Terrorismo, donde, preguntado por los medios de comunicación, ha señalado que la Comunidad va a seguir haciendo lo que ha hecho "hasta ahora".

"La mejor muestra es precisamente seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo lo he hecho toda mi vida. Incluso cuando no se me comprendía en algunos lugares he defendido los derechos de este colectivo", ha destacado.

Según Garrido, se ha conseguido la "integración de verdad, de derecho" y ahora se está luchando por la "de hecho plena". "Es lo que toca, hacen falta todos y yo creo que hay que sumar y desde luego no restar, hay que unir y es lo que se trata en algo que es la defensa de los derechos civiles de muchas personas y a mi me van a seguir teniendo donde he estado siempre", ha concluido.