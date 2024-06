Gobierno y CCAA dan luz verde al programa para incorporar 5.636 profesores ayudante doctor con el rechazo de Baleares

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Conferencia de Política Universitaria, en la que participan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las comunidades autónomas, ha aprobado este miércoles la primera partida del Gobierno de 46 millones de euros del Programa de incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas, a pesar del voto en contra de Baleares.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Política Universitaria, destacando que, precisamente, la Universidad de Islas Baleares tiene un 70% de temporalidad del profesorado.

El Consejo de Ministro aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los primeros 46 millones de euros del Programa de incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas.

A través de este programa, el Gobierno financiará 3.400 plazas de profesores ayudante doctor del total de 5.634 plazas necesarias para reducir la temporalidad en las universidades, por lo que las comunidades autónomas deberán financiar las plazas restantes.

Este programa prevé la financiación por parte del Gobierno de 3.400 plazas de profesor ayudante doctor con una dotación de 150 millones de euros anuales para cubrir los seis años de contrato de estos profesores.

Las comunidades autónomas han aprobado este miércoles el reparto de la financiación de este programa en la Conferencia de Política Universitaria, así como los criterios con los cuales el Gobierno asigna el dinero en las diferentes autonomías para que sean ellas las que financien a sus universidades.

"Ha salido aprobada la propuesta tanto del criterio de reparto como la de la cuantía que se va a repartir durante los distintos años en los que va a durar este programa. Como no es una competencia del Gobierno de España, el mecanismo al que hemos tenido que acudir es en reparto en conferencia sectorial", ha explicado la ministra.

Al no ser su competencia, Morant ha agregado que el Gobierno no podía sacar una orden a través de real decreto de subvención directa a las universidades, por lo que todos los años el Ejecutivo tendrá que aprobar este acuerdo. "El Gobierno va a sufragar, incluso no siendo nuestra competencia, estos salarios de los profesores que se incorporarán con el programa", ha incidido.

El siguiente paso será la aprobación de convenios que recojan tanto el compromiso del Gobierno como de las comunidades autónomas para financiar las plazas de los nuevos profesores ayudante doctor durante los seis años que dura el programa. "El paso siguiente es ponernos a rematar el trabajo", ha dicho.

FIRMAR LOS CONVENIOS DEL PROGRAMA EN JULIO

"Los convenios no pueden retrasarse en su firma más allá del tiempo necesario para que las universidades puedan sacar sus ofertas y sus concursos para incorporar al profesorado ya al inicio de curso", ha manifestado la ministra, destacando que estos convenios previsiblemente se firmarán durante el mes de julio, por lo que tienen "unas pocas semanas para acabar de rematar las condiciones de estos convenios".

En los convenios, ha agregado, quedará reflejada la aportación del Gobierno, que asciende a 150 millones de euros anuales para financiar 3.400 plazas, así como la de las comunidades autónomas hasta llegar a las 5.636 plazas con 97 millones de euros más.

Por lo tanto, el programa en su conjunto va a tener una dotación de 247 millones de euros al año para financiar la incorporación de 5.636 profesores ayudante doctor a las universidades, con el objetivo de reducir la temporalidad del profesorado como mandata la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

"Ahora queda otro paso tan importante como este, que es que las comunidades autónomas firmen los convenios y que, por tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas comprometidas en hacer todos los cambios necesarios en las universidades para cumplir con esa regla que marca la ley para bajar la temporalidad del 49% de media al 20%, que es el máximo de temporalidad que vamos a aceptar", ha concluido la ministra.