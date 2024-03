Gobierno sigue con "preocupación" la información del Consejo de RTVE y PP tacha la situación de "inestabilidad absoluta"

El Consejo de RTVE se reúne más de nueve horas: aprueba el cese de Elena Sánchez y José Pablo López, y debate la Presidencia

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La minsitra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido este martes que están conociendo y, además, con "mucha preocupación" las informaciones y "filtraciones" que están saliendo de ese Consejo de Administración de RTVE.

"En estos momentos me consta que siguen reunidos y, por tanto, hasta que no termine esta reunión, no podemos analizar con detalle lo sucedido", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Alegría ha añadido que lo "verdaderamente fundamental e importante" es preservar la independencia de RTVE como servicio público de calidad que es. "Pero tenemos que esperar a que termine este Consejo y para poder hacer un análisis más detallado de lo sucedido", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que RTVE es el ejemplo de que "allí donde hay una intromisión política por parte del Gobierno se genera en todas las instituciones". "E evidente que hay un ejercicio de intento de controlar todos los medios públicos por parte del Gobierno de España y ha derivado en esta situación de inestabilidad absoluta", ha asegurado en la Cámara Baja.

El Consejo de Administración de RTVE se ha reunido este martes en un encuentro que se ha prolongado durante más de nueve horas y en el que ha acordado el cese de la hasta ahora presidenta interina, Elena Sánchez, y de su director de Contenidos de la Corporación pública, José Pablo López. En la misma reunión los consejeros debaten la futura Presidencia del órgano de gobierno.

Ambas decisiones se han adoptado en una reunión que daba comienzo a las 9.00 horas de este martes con la propuesta del cese de López por parte de la presidenta interina. La destitución del director de Contenidos de la Corporación pública ha salido adelante gracias al apoyo de los consejeros propuestos por el PP y del independiente José Manuel Martín Medem. En el lado opuesto se han colocado los consejeros propuestos por el PSOE, el PNV y uno de Podemos, Roberto Lakidain.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a RTVE, a continuación la presidenta interina, Elena Sánchez, ha sido cesada por el Consejo de Administración del organismo, a propuesta del consejero Roberto Lakidain --nombrado a por Podemos--, al obtener la mayoría suficiente.

En una reunión de un Consejo de Administración que ya dura más de nueve horas de discusión, los miembros del mismo debaten si nombrar un responsable de RTVE que sustituya a Elena Sánchez o una solución rotatoria.

FICHAJE DE BRONCANO

Las últimas semanas han estado marcadas por el debate generado por el fichaje del cómico y presentador David Broncano con un nuevo programa para la franja del 'access prime time'. El pasado 11 de marzo, los consejeros de RTVE optaron por aplazar la votación sobre la contratación de Broncano en un Consejo de Administración extraordinario, ante las dudas sobre la viabilidad de un contrato que supondría el pago de 42 millones de euros por tres temporadas más IVA (14 millones de euros por año), de septiembre de 2024 a julio de 2027. La mayoría del Consejo de Administración rechazó el contrato propuesto por la Dirección de Contenidos liderada por José Pablo López.

La periodista Elena Sánchez Caballero fue elegida nueva presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE en septiembre de 2022, en sustitución de José Manuel Pérez Tornero, que anunció su dimisión por entender que no se daban las condiciones de gobernabiliad de la entidad ni las circunstancia para hacer viable su proyecto.