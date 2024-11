Guterres pide "suavizar" las líneas rojas para llegar a un acuerdo en Bakú: "El fracaso no es una opción"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a las delegaciones que "suavicen" sus líneas rojas para que se pueda llegar a un acuerdo sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NOCC) en la Cumbre del Clima de Bakú (Azerbaiyán) que movilice la financiación que necesitan los países en desarrollo.

"El fracaso no es una opción", ha subrayado Guterres durante una rueda de prensa tras volver de la Cumbre del G20 en Rio de Janeiro, donde pidió a los mandatarios asistentes que diesen "instrucciones" a sus delegados para conseguir un nuevo NOCC.

Así, el secretario general de la ONU ha recordado que "el reloj corre" y que, "siendo francos, aún persisten muchas diferencias sustanciales" en las negociaciones. Por ello, ha pedido "suavizar" las líneas rojas" y "nunca olvidar lo que está en juego.

Preguntado por qué le diría a los países desarrollados que se están negando a ofrecer una cifra concreta en las discusiones sobre financiación climática, Guterres ha subrayado que el mundo está llegando "al momento de la verdad" y que cuando llegue "es importante que cada parte aclare sus posiciones y sus ofertas".

Además, en respuesta a una cuestión sobre qué elementos están bloqueando el acuerdo, el secretario general de la ONU ha dicho que, "escuchando a las delegaciones" ha sentido que éstas "todavía mantienen en gran medida sus posiciones iniciales". "Así que ahora es el momento de abandonar las posiciones iniciales y encontrar áreas de posible compromiso. Mi llamamiento a todas las partes es que hagan exactamente eso. El tiempo de repetir las posiciones iniciales creo que ha llegado a su fin", ha subrayado.

Por último, en referencia a una pregunta sobre qué va a hacer si el texto final de la Cumbre del Clima reitera la falta de lenguaje contundente de la del G20, Guterres ha señalado que para él "está claro" que la ciencia dice que no habrá manera de mantener el calentamiento global por debajo del 1,5ºC si no se eliminan gradualmente los combustibles fósiles. "El lenguaje, cualquiera que sea el que se adopte, no cambiará esta realidad", ha añadido.