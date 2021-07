IE University celebra la graduación de la clase 2021 con 2.500 alumnos de 140 países

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

IE University ha celebrado la graduación virtual de la clase de 2021 con 2.500 alumnos procedentes de 140 países, de programas de grado universitario y programas master de la institución académica.

Según ha informado este viernes la institución, la ceremonia de graduación ha tenido como protagonista la conferencia magistral de Carolina Barco, graduada Executive MBA de IE Business School y diplomática colombiana-americana que ha ocupado las posiciones de embajadora de Colombia en EE.UU. y en España, y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

En este sentido, ha explicado que el evento digital e inmersivo ha contado con la participación de Santiago Iñiguez de Onzoño, presidente de IE University; Salvador Carmona, rector de IE University; y los decanos de IE Business School, IE Law School, IE School of Architecture and Design, IE School of Global and Public Affairs, e IE School of Human Sciences and Technology.

Santiago Iñiguez de Onzoño ha destacado la importancia de la innovación en IE University. "La pandemia nos ha impulsado a explorar nuevos formatos y apostar por nuestra metodología de liquid learning", ha señalado, en referencia al modelo de formación que permite a los alumnos asistir a clase de manera presencial o conectarse en remoto de manera simultánea a través de las pantallas instaladas en las aulas, con la misma experiencia inmersiva y excelencia académica.

Iñiguez de Onzoño ha señalado que IE University "ha fomentado la conciencia de comunidad y ha promovido la diversidad y la inclusión durante la pandemia", con el propósito de "promover el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación".

El presidente de IE University ha pedido a los graduados que mantengan los mismos niveles de excelencia en su desempeño personal y profesional en el futuro. "En este mundo cada vez más globalizado e interconectado, nuestra misión es mejorar nuestro entorno, crear valor y riqueza sostenible y asumir un compromiso con la responsabilidad social para la construcción de un mundo mejor. Y no estáis solo en esta tarea. Contáis con el apoyo de toda la comunidad de IE University", ha subrayado.

CORAJE PARA ASUMIR NUEVOS RETOS

Por su parte, Carolina Barco ha recordado su primera etapa en España, de 1979 a 1985, cuando regresó a Colombia para apoyar a su padre, Virgilio Barco, durante la campaña presidencial que ganó y le llevó a liderar el Gobierno colombiano de 1986 a 1990.

"De su ejemplo y acciones firmes aprendí la importancia del coraje, del valor para afrontar decisiones difíciles o amenazantes. Todos tenemos la oportunidad de adoptar una postura difícil y marcar la diferencia. Os animo a aceptar estos retos y afrontarlos con determinación y perseverancia", ha afirmado.

Barco fue la primera mujer Embajadora de Colombia en Washington, en 2006. "Pero los tiempos habían cambiado, y mis contrapartes como ministros de Relaciones Exteriores eran Condoleezza Rice, luego Hillary Clinton, y más tarde Nancy Pelosi, quien fue la presidenta de la Cámara", ha señalado.

"Os enfrentaréis a muchos desafíos a medida que avancéis en vuestra carrera y encontraréis giros y vueltas como yo. Mostrad una mente abierta, analizad nuevas propuestas, reforzad vuestras capacidades, rodeaos de buenos equipos con los que trabajar y encontraréis nuevas maneras de servir a los demás", ha concluido.