La Iglesia reúne a expertos en la Comisión del PRIVA para decidir las indemnizaciones de las víctimas de abuso sexual

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia ha reunido este miércoles por primera vez a los expertos que componen la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), para decidir las indemnizaciones.

Este plan se encuentra dentro de las Líneas de Trabajo de las Instituciones Católicas en España en materia de abusos sexuales aprobadas el pasado 9 de julio entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Según ha recordado la CEE, el trabajo de la Comisión se centra en aquellas víctimas cuyos casos no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos. "El propósito es poner siempre a la víctima en el centro tratando de no revictimizarla y, para ello, la información con la que se cuente de cada caso se ofrecerá a la Comisión sin necesidad de que la víctima tenga que volver a narrar su historia. Esta Comisión, mediante un procedimiento no judicial, tratará de verificar el caso y recomendará el marco posible de reparación, partiendo de lo que la propia víctima solicita para su sanación y buscando siempre una reparación integral", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que serán las diócesis y entidades religiosas las que libremente acogerán estas recomendaciones para llevarlas a cabo. La CEE y la CONFER apoyarán este proceso subsidiariamente.

Los miembros de la Comisión Asesora presentados en la pasada Asamblea Plenaria han sido nombrados por la Comisión Ejecutiva de la CEE, en su reunión de septiembre.

Entre los expertos que figuran en la Comisión Asesora se encuentra, por parte de la CEE, la doctora en Derecho Civil, Cristina Guzmán; por parte de la CONFER, Vicario de la Inspectoría Salesiana, Samuel Segura; la exmagistrada del Tribunal Supremo, Milagros Calvo; el exmagistrado del Tribunal Supremo, Benito Gálvez; el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano; la profesora ordinaria de Derecho Penal Universidad Pontificia Comillas, María Concepción Molina; el magistrado José Manuel Suárez; el doctor en Psiquiatría, Carlos Chiclana; la doctora en psiquiatría, Montserrat Lafuente; la psicóloga forense y psicóloga general sanitaria, Mª José Díez; y, por la Asociación 'Esma', Juan Carlos González.