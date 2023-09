Instituciones católicas lanzan Synodal-U, una comunidad para construir una Iglesia sinodal

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de instituciones católicas, en colaboración con congregaciones y seminarios en todo el mundo, ha puesto en marcha Synodal-U, un proyecto patrocinado por la Oficina del Sínodo, para ayudar a religiosos, religiosas, seminaristas y laicos a hacer realidad una Iglesia sinodal en sus comunidades.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha con motivo del Sínodo de los Obispos sobre Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco, y cuya apertura está prevista para el próximo miércoles 4 de octubre en el Vaticano.

Según explican los impulsores del proyecto en un comunicado, la palabra 'sínodo', etimológicamente, procede de los términos griegos 'syn', que significa "juntos" y 'hodos', "camino". Si bien, ante la posibilidad de que surjan dudas en las iglesias y comunidades particulares sobre cómo construir esta Iglesia sinodal, han lanzado esta plataforma con testimonios y recursos formativos.

El punto de partida del proyecto es una serie de 13 vídeos cortos (de entre 3 y 5 minutos) en los que sus protagonistas ofrecen una visión sobre las certezas, dudas y esperanzas que el proceso sinodal les genera.

En uno de estos vídeos, la subsecretaria general del Sínodo de Obispos, Nathalie Becquart, señala que "no se trata de elecciones personales, qué me gusta o qué no, sino de responder a la llamada de Dios".

"Aunque el ambiente general es de entusiamo y consolación, hemos encontrado algunos signos de estrés por todo el proceso sinodal. También hay trabajo por hacer para combatir el problema de la soledad. Con SynodalU queremos crear juntos un espacio donde poder formarse, compartir inquietudes, experiencias y esperanzas y así, entre todos, construir una verdadera comunidad sinodal", ha explicado el coordinador del proyecto, Germán Muñoz.

Mediante la realización de un "test de sinodalidad", accediendo a los vídeos o a la comunidad, los participantes podrán acceder a todos los recursos disponibles y compartir sus experiencias.