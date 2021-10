Joaquín Sedano, nuevo decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gran canciller de la Universidad de Navarra, Fernando Ocáriz, ha nombrado nuevo decano de la Facultad de Derecho Canónico a Joaquín Sedano, hasta ahora vicedecano de Investigación desde 2012 y profesor de Historia de las Fuentes Canónicas e Historia de las Instituciones Canónicas.

Joaquín Sedano sustituye en el cargo al profesor Antonio Viana, que lo desempeñaba desde 2012 y que continuará con su labor docente e investigadora en el centro académico.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Se incorporó a la Universidad en 2006 como profesor ayudante y desde 2017 es profesor agregado de Historia de las Fuentes Canónicas e Historia de las Instituciones Canónicas.

Es miembro del Advisory Board de la International Society of Medieval Canon Law desde 2012; del Consejo Científico del 'Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI-XVIII', del Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory desde 2019; del Consejo Científico Asesor de la revista 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung' desde 2019; y del Core Member del Canon Law History Research Center de la Pázmány Péter Catholic University (Budapest, Hungría) desde 2014.

Además, ha realizado estancias de investigación en Frankfurt, Bonn y Múnich. Es Research Fellow del proyecto de investigación 'El carisma en la España bajomedieval: Gobernantes, ceremonias, objetos', perteneciente al Instituto Cultura y Sociedad (ICS), en la línea 'Teología política del Grupo Religión y Sociedad Civil'. También es coautor del Diccionario General de Derecho Canónico y autor de numerosas publicaciones y capítulos de libro.