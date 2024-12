Una joven vestida de fallera, entre las primeras en entrar al Real para el Sorteo: "Es el mejor homenaje para Valencia"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Juan López, más conocido como El Obispo de la Lotería, ha sido el primero en acceder este domingo 22 de noviembre al Sorteo de la Lotería 2022 que, como cada año, se celebra en el Teatro Real. Tras él lo ha hecho otra figura mítica de esta cita, como Manoli, o una joven llamada Elena vestida de fallera.

"Con todo lo que ha pasado este año, venir de fallera es el mejor homenaje que puedo hacer para Valencia", ha asegurado la joven, procedente de Liria (Valencia) a Europa Press.

Elena ha estado acompañada por Vicent, que en su caso ha acudido con el traje típico masculino de las Fallas llamado Saragüell, y para ambos se trata de su sexto Sorteo de la Lotería desde el Teatro Real. "La primera vez que vinimos fue en 2017 y solo hemos faltado el año del covid. Hicimos un pacto porque siempre hemos visto el sorteo y con 18 años recién cumplidos nos plantamos aquí en Madrid", han señalado a Europa Press los dos jóvenes valencianos.

Tanto Elena como Vicent llegaron al Teatro Real el pasado viernes 20 de diciembre y únicamente han hecho noche en los aledaños del coliseo madrileño este sábado. "Llegamos a las diez de la mañana del sábado, pero todavía tenemos energía", asegura Vicent, que reconoce que el frío madrileño es lo más duro de la espera.

Ambos valencianos han desvelado que cuando la dana asoló algunos municipios de la región, ellos acudieron como voluntarios aunque su pueblo "no llegó a inundarse". "En Liria llovió mucho, pero no se llegó a inundar. Pero en los pueblos cercanos sí que pasó y tenemos amigos de zonas dañadas", afirma Vicent.

Sin embargo, el primero en pasar el control de seguridad ha sido el Obispo de la Lotería, que cumple su 12º año consecutivo en el Sorteo, y que salió de León dirección Madrid el pasado 1 de diciembre. "He estado haciendo noche todos los días. Ya no me queda ni voz", asegura a Europa Press. "El frío está siendo terrible, pero hoy de aquí salgo millonario", augura.

El Obispo de la Lotería ha confesado que para esta edición lleva 72 décimos y confía en los números 00000 y en el 00001. "Ya que este año he llegado el primero confío en los números más bajos", apostilla.

Detrás de El Obispo de la Lotería ha estado Manoli, que lleva más de una década acudiendo al Teatro Real para la Lotería, y que este año lo ha hecho con un disfraz de bombo de la lotería. "Si me toca, hago la croqueta", avisa antes de entrar al Real.

En su caso, también lleva en el Teatro Real desde el 1 de diciembre porque Juan López le avisó. "Resulta que el de León me llamó y yo siempre he estado con él y con el de Santander (en referencia a otro personaje mítico, El Papa). Ya les dije que estaban locos por venir tan pronto", afirma Manoli, que cuenta con la ayuda de su hija para confeccionar el disfraz y para hacer la cola.

COMPAÑERISMO, BUEN AMBIENTE Y VALENCIA EN LA MEMORIA

Otro de los primeros en entrar al Teatro Real, como ya viene siendo habitual, ha sido Jesús Manuel Ruiz, conocido como el Papa, y procedente de Santander. En esta ocasión, él entra el tercero, pero avisa que su posición real es la segunda.

"Yo estoy el segundo, lo que pasa es que dejo que Manoli vaya delante de mi porque es una gran persona. Hay un gran compañerismo", destaca Jesús, que apunta que es el más longevo de la cita con 18 participaciones como público. "De esas 18 veces, he entrado el primero cinco veces", indica.

Sin embargo, cuenta que este año ha vivido un suceso negativo y es que han robado a su madre el calzado. "He venido con mi madre y nos han robado esta noche el calzado de debajo del coche, donde nos quedamos por ella y por el frío", señala. Una nota negativa al evento que ya ha puesto en manos de la Policía.

El Papa acude al Real con 32 décimos y avisa que el Gordo va a terminar "en cero". Si le toca asegura que "el primer agujero iría para Valencia". "Primero para Valencia y después para mis hijos", destaca.

En la fila ha reinado el buen ambiente y la alegría, pero sobretodo los disfraces. La mayoría del público ha acudido con gorros de Papá Noel o gorros de árboles de Navidad, o incluso disfraces de 'El Grinch' o de 'Don Quijote'.

También, entre los primeros de la fila, han estado Enrique y Mapi, un matrimonio de Castellón que han ido vestidos de Rey (ella) y princesa (él). "Llevamos viniendo diez años. Este año llevamos seis días haciendo cola y ya estoy afónica", cuenta Mapi.

"Somos de la Comunitat Valenciana y Valencia necesita mucho la suerte y el dinero", señala Mapi. Este matrimonio procede del Vall de Uxó, un municipio situado en el sureste de la provincia de Castellón y muy próximo a Valencia. "A nosotros nos ha rozada la dana. Nuestra casa estuvo con goteras", recuerda.

Por su parte, Enrique desvela que sus amigos les dicen que están "locos" por acudir anualmente al Sorteo de la Lotería, pese a que no les ha tocado "ni la pedrea". "Solo pillamos un constipado", bromea, al mismo tiempo que su mujer advierte que la tradición continuará. "Aunque nos toque, el año que viene estamos aquí otra vez. Somos unos frikis de la Lotería", comenta riendo Mapi.

EL PÚBLICO ABARROTA EL PATIO DE BUTACAS

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este domingo 22 de diciembre en torno a las 7.20 horas para recibir a todo el público que ha retirado su entrada hasta completar el aforo disponible en el patio de butacas.

Los más madrugadores llevan días haciendo cola para ser los primeros en entrar y han destacado la importancia de volver a estar cerca del Sorteo.