El juego privado presencial y online genera 49.836 puestos de trabajo directos en España, según un estudio del sector

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MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas privadas que gestionan el juego de entretenimiento presencial y online en España generan un total de 49.836 puestos de trabajo directos a los que se añaden más de 180.000 empleos indirectos en otros sectores productivos, según se desprende del estudio 'Juego y Sociedad 2026'.

La investigación ha sido presentada este miércoles durante el I Foro CeJuego, que ha reunido en Madrid a actores vinculados al sector para abordar temas como las competencias de las comunidades autónomas sobre el juego presencial o el juego clandestino.

Según ha destacado Cejuego, el juego privado presencial aporta 1.024 millones de euros en impuestos especiales sobre el juego, además de otros 639 millones en impuestos comunes y cotizaciones sociales.

El informe muestra que los casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas recreativas en hostelería cuentan con entre 2 y 3 millones de clientes al año, según la modalidad.

En relación con la dimensión y evolución de dicha actividad en España, en 2025, un total de 31 millones de residentes de entre 18 y 75 años participaron en alguna modalidad de juego, de los que 6,5 millones lo hicieron en juegos de entretenimiento presencial.

El estudio incide en que los datos del Ministerio de Sanidad apuntan que en 2024 el 90% de los usuarios jugaba con una frecuencia mensual o anual, frente al 80% en 2018; y que el porcentaje de quienes jugaban diariamente se redujo del 4% al 2% en ese mismo periodo. El 0,25% de las personas entre 18 y 75 años sufre algún trastorno de juego.

Asimismo, según el Ministerio de Sanidad, la edad media del primer juego con dinero presencial se ha incrementado de 22,8 años en 2018 a los 24,1 años en 2024.

El informe sostiene que los 'rasca y gana' son el juego más practicado entre los jóvenes de 18 a 25 años. Además, el 16,6% de las personas de entre 18 y 45 años recuerda haber comprado alguno durante el último año.

CONTRA EL JUEGO CLANDESTINO

En este foro, el director corporativo de Relaciones Institucionales y ESG de CIRSA, Carlos Duelo, ha incidido en la necesidad de que las sanciones se traduzcan en medidas efectivas contra el juego clandestino, mientras que el director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha insistido en que en que "el juego clandestino es el verdadero enemigo común".

Por su parte, el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, Ramón Cubián, ha puesto de relieve el acuerdo de las comunidades y ciudades autónomas por el que solicitan a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) que aclare el reparto de competencias en materia de juego.

En este sentido, Ramón Cubián ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas conserven la capacidad de regular, autorizar, inspeccionar y controlar el juego presencial.

Durante la jornada, reguladores autonómicos, expertos en juego patológico, sindicatos, representantes de la hostelería y de la industria del juego han reclamado que en la próxima legislatura se retome la reforma de la Ley del Juego, cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria electoral.