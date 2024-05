Julián Quirós ('ABC'): "El poder no es nadie para decidir el papel de la prensa, para decidir lo que es bulo"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director del diario 'ABC', Julián Quirós, considera que "el poder no es nadie para decidir el papel de la prensa, para decidir lo que es bulo o para decir lo que es desinformación" y ha advertido de que hay "una amenaza evidente" para la libertad de prensa en el mundo y en España. En este sentido, espera que "sea más una amenaza que una realidad porque no es fácil que un gobierno pueda cambiar a las bravas la relación de la prensa con el poder".

Así lo ha expresado Quirós durante su participación este martes en el Foro de la Nueva Comunicación, al ser preguntado sobre si cree que la libertad de prensa se verá severamente comprometida por iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno de coalición, con el eventual apoyo de sus socios en el Congreso.

Quirós, que ha comparado el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el de Donald Trump en Estados Unidos, ha dicho que un gobierno puede perjudicar a la prensa "de 20.000 formas pero no es fácil que pueda hacerlo". "En cualquier caso, hay que criticarlo de una manera determinante. El poder no es nadie para decidir el papel de la prensa, para decidir lo que es bulo o para decir lo que es desinformación, todo lo contrario", ha indicado, al tiempo que ha insistido en que en el marco europeo, a su juicio, no podrán cambiar "las reglas de juego hasta el punto de que la prensa pasa a tener un papel más subordinado".

"Nos complicarán la vida pero sabremos defendernos", ha remachado el director de 'ABC', que opina que la industria de los medios de comunicación en España "no tiene la fortaleza de otras épocas" y que está "en camino" de hallar nuevas formas de negocio, "entre tanto será una época complicada que durará mucho".

Sobre el balance que hace de su etapa como director de 'ABC' desde 2020, Julián Quirós ha puesto el acento el trabajo "importante" realizado para "hacer un periodismo de valor en el ámbito digital", que "se tendrá que seguir haciendo en los próximos años".

Además, ha puesto en valor la capacitación de la redacción en nuevas habilidades, capacidades y tareas, así como que están saliendo colaboraciones y firmas nuevas "interesantes" en el ámbito de la opinión y ha defendido que la cabecera del grupo Vocento tiene una voz "propia y libre".

Respecto a su reto pendiente, el director de 'ABC' ha afirmado que debe ser "una persona de pocas aspiraciones" porque no se le ocurre nada "más allá de trabajar en el día a día y conseguir objetivamente mejoras apreciables y cuantificables en el trabajo" que realizan. "Prefiero una suma de pequeños éxitos que un gran bombazo", ha subrayado Quirós, quien sostiene que no recibe llamadas de presión.

Finalmente, el director del diario ha dicho que "quien no entre en las suscripciones porque no crea ellas o no pueda permitírselo va a tener más problemas". "Problemas ya tenemos, va a tener problemas futuros", ha zanjado.