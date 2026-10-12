López (RTVE): "El caché de Broncano está en los valores de mercado y es acorde con lo que se paga en este formato"

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MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, defiende que el "caché" del presentador de 'La Revuelta', David Broncano, "está dentro de los valores de mercado y es acorde con lo que se paga en este tipo de formatos de 'prime time' o 'access prime time'.

Así lo defiende el máximo responsable de RTVE pública en una respuesta parlamentaria escrita al PP sobre si considera "proporcionado" que el contrato del presentador de 'La Revuelta' contemple una remuneración de más de 21.000 euros por programa "en una corporación financiada con recursos públicos".

Además, José Pablo López subraya que el contrato de David Broncano incluye "una exigente cláusula de exclusividad" que le impide trabajar en otros proyectos similares.

En la respuesta, recogida por Europa Press, el presidente argumenta que, "en el panorama audiovisual actual, el talento se mueve de una cadena a otra, tanto comercial como pública, en función de la oferta y la demanda".

En este sentido, López añade que el sector audiovisual va más allá de la televisión en abierto generalista y que "las grandes plataformas han disparado la demanda del talento, lo que implica una mayor necesidad de ofrecer condiciones de mejora".

El presidente también pone de relieve que David Broncano y su equipo llevaban siete años produciendo 'La Resistencia' para Movistar, "con un público muy fidelizado". "El programa, además de un elenco ya aceptado por la audiencia, ofrecía un recorrido y una experiencia que aseguraban una gran eficacia y eficiencia a la hora de emprender la producción", señala.

EL "CARISMA" Y "FRESCURA" DE BRONCANO

"El carisma de David, su frescura y su manera extraordinaria de hacer una televisión muy contemporánea, unido a su trabajo como director, son valores únicos de gran valor", recalca.

Los 'populares' también quieren conocer qué mecanismos de control ha establecido RTVE para verificar que las retribuciones variables previstas en los contratos de 'La Revuelta', incluidas las asociadas al número de programas emitidos, se corresponden con criterios objetivos de rendimiento, audiencia y cumplimiento de la misión de servicio público de la Corporación.

En este caso, el presidente de RTVE explica que las retribuciones previstas en los presupuestos anexos a los contratos de producción de 'La Revuelta' son "importes máximos a justificar, de manera que si el número de programas o el importe del gasto percibido es inferior se adecuará en la liquidación definitiva".

Asimismo, detalla que "en tanto en cuanto no se lleva a cabo esa liquidación de gastos a justificar se retiene un 8% del importe del contrato hasta su conciliación con las facturas recibidas".

Por otro lado, López recuerda que en los contratos se establecen cláusulas que permiten a RTVE alterar las condiciones de emisión en función del nivel de audiencia obtenido, e incluso suspender su producción o emisión si fuera el caso.

Sobre las razones que justifican que RTVE no facilite el importe concreto que percibe cada uno de los miembros del elenco principal de 'La Revuelta' con cargo al presupuesto de la Corporación, asegura que RTVE no dispone de los contratos "puesto que es la productora la que contrata al personal, tanto técnico como artístico, del programa sin intervención" de la Corporación.

"El presupuesto anexo al contrato desglosa en diferentes partidas los importes previstos y en algunos casos, como ocurre con el elenco principal, lo refleja de manera global. Sólo en el momento de presentar los justificantes de gasto en la liquidación definitiva tendrá RTVE conocimiento de los costes incurridos por ese concepto", indica.

'LA REVUELTA', UN PROGRAMA "CLAVE"

Para el presidente, 'La Revuelta' ha sido un "programa clave" en la redefinición de la estrategia de programación y contenido de la Corporación y la incorporación de este formato hace dos años "supuso un revulsivo en la captación de una audiencia joven que se incorporó a los contenidos de RTVE e impulsó una renovación de formatos".

"La apuesta por 'La Revuelta' fue el punto de inflexión del cambio en la imagen de La 1, y tuvo un gran impacto inicial que aún no ha sido igualado o superado en la cadena. Sustituyó con éxito a la oferta anterior, plantando cara al líder de la franja, e impulsando un salto para la cadena de casi seis puntos en su primera temporada (+5,9 puntos, +78% de mejora respecto a la oferta anterior)", detalla López.

Además, cree que el elenco fijo de 'La Revuelta' ha sido "ampliamente aceptado" por los espectadores, desde David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella, directores del formato, hasta los humoristas y colaboradores como Grison, Lala Chus, Candela Peña o Sergio Bezos, que "se han convertido en figuras mediáticas, identificadas ya con RTVE y con una nueva perspectiva del humor natural y directo que ha trascendido a todo el panorama audiovisual y escénico" del país".

"Tanto por el servicio público que ofrece, como por haber revolucionado el prime time de la 1 y devuelto el interés a la competencia de esta franja sobre su directo rival, como por el hecho de hacer una tele con contenidos novedosos que ha atraído público joven, 'La Revuelta' es sin duda rentable para la Corporación y su renovación es importante para la cadena", concluye.