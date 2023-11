Lotería de Navidad 2023 | ¿Qué números salen más? Las terminaciones con más suerte

MADRID, 28 Nov. (EDIZIONES) -

Las posibilidades de tener el décimo del 'Gordo' son de una entre 100.000. La ciencia indica que este porcentaje no varía según el número que se juegue, es decir, que no hay números más afortunados que otros.

Cada cuál deja que la superstición le lleve por un lado a la hora de elegir el número que van a jugar: hay quien lo confía todo en el azar, hay otros que confían ciegamente en una fecha representativa para ellos y hay otros que se fijan en el histórico de premios para sacar sus propias conclusiones probabilísticas.

TERMINACIONES CON SUERTE

El ránking de terminaciones más 'suertudas' lo encabeza el cinco, que ha terminado un total de 32 'Gordos' en los más de 200 años de vida del Sorteo Extraordinario. El cuatro y el seis comparten segunda posición con 27 'Gordos' cada uno. El podio lo cierra el ocho, con 24 'Gordos'. El cero ha acabado un total de 23 premios; el siete, 22; y el 3, 21. Al fondo de la tabla está el nueve, con 16 'Gordos'; el dos, con 13 'Gordos', y el uno, el menos 'suertudo' con tan sólo ocho 'Gordos'.

Si lo que estamos hablando es de las terminaciones de cifras más repetidas, esas han sido la 85 (siete veces), la 57 (seis veces), la 64 (cinco veces), la 75 (cinco veces) y la 97 (cinco veces). Además, como caso peculiar, el 'Gordo' ha correspondido en cuatro ocasiones a números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

"UN HECHO SOCIOLÓGICO Y NO RACIONAL"

El profesor de Matemática Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba, ha señalado en declaraciones a Europa Press que jugar en el Sorteo Extraordinario es "un hecho sociológico y no racional" y que por eso es el que que mayor participación registra, a pesar de que sea el que menos probabilidad tiene de tocar (un 5% de probabilidades de lograr algún premio o la pedrea, un 0,001% de comprar el 'Gordo').

"Si te ofrecen una papeleta, aunque sepas que lo más normal es que no te toque nada, si no la aceptas eres algo así como un ser asocial", ha indicado el experto, para señalar que, en época navideña, pasa lo mismo, por ejemplo, con los turrones, que se compran por tradición aunque no se coman y "se queden rancios en el mes de marzo".

Córdoba ha apuntado a que esta actitud no racional se puede comprobar en aquellas personas que juegan siempre el mismo número y creen que tienen mayor oportunidad de ganar algún premio. El profesor ha explicado que no existen números 'feos' a la hora de comprar décimos: los 100.000 que entran en el bombo tienen las mismas probabilidades de ser El Gordo: "Si juegas 80 años el mismo número la probabilidad de que te toque sería de 80 sobre 100.000, es decir, 0,00008%", ha subrayado. "Sigue siendo una probabilidad bajísima", ha insistido.

El profesor, que ha escrito un libro sobre probabilidades de que toque la lotería y otros juegos ('Anatomía del juego'), ha advertido de que el juego es "una enfermedad" y que se calcula que puede haber "un millón de ludópatas en España". De ahí que Córdoba haya criticado que el Gobierno, a través de Loterías y Apuestas del Estado, se gaste cada años "más de 70 millones de euros anuales" de dinero público en "publicitar el juego" y, especialmente, el sorteo de Navidad. "No tenemos remedio", ha lamentado.