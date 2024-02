Lucía Casanueva, fundadora de PROA Comunicación: "Con la inteligencia artificial el talento humano brilla más que nunca"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lucía Casanueva, socia fundadora de PROA Comunicación, considera que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) es, "ante todo, una oportunidad" que está provocando una transformación de todas las organizaciones, por lo que "no es opcional". "Con la IA el talento humano brilla más que nunca", defiende.

Así lo explica en una entrevista concedida a Europa Press la experta en comunicación corporativa, financiera y de crisis, que cree que esta nueva tecnología "será protagonista de muchos cambios" en la forma de comunicarse.

"Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y saber cómo actuar en la tensión entre los temores y las oportunidades que nos puede ofrecer la inteligencia artificial. Para PROA de Comunicación, es muy importante encontrar un equilibrio entre lo que es la innovación tecnológica y la autenticidad que ofrece el ser humano", afirma.

Preguntada sobre cómo se está adaptando el mundo de la consultoría de comunicación a las nuevas tecnologías, Lucía Casanueva detalla que se está produciendo "en tiempo real". "Nosotros lo que estamos haciendo es subir todo lo rápido que podemos a todos los cambios tecnológicos y aplicarlos a la gestión de nuestros clientes. Esto cambia en tiempo real y nosotros tenemos que ir cambiando con ello en tiempo real", recalca.

En cuanto a las redes sociales, la experta en comunicación las considera un "aliado", pero añade que hay que utilizarlas "con consciencia y con cabeza". "Nosotros, al final, tenemos la obligación ética, profesional y moral de transmitir información fidedigna", indica, al tiempo que añade que la gestión de las redes sociales es "esencial".

En este sentido, Lucía Casanueva apunta cómo en PROA Comunicación cada vez se trabaja más en lo que es la construcción de los perfiles de consejeros delegados y empresarios en distintas redes sociales, pero "siempre apelando al sentido común".

LA DESINFORMACIÓN, "UN MAL ENDÉMICO"

Por otro lado, la especialista reconoce que a todos los que se dedican al mundo de la comunicación les "preocupa muchísimo" la desinformación. "Ese es un mal endémico en este momento en nuestra sociedad", afirma, al tiempo que hace hincapié en que el modo de combatirla es "siendo absolutamente profesionales y rectos en el cumplimiento" de la labor profesional.

"Nosotros tenemos que garantizar que los contenidos que nosotros transmitimos en nombre de nuestros clientes sean contenidos veraces, en primera instancia, y luego transmitir esa información. Y, desde luego, no difundir noticias que no hayan sido contrastadas o informaciones que sean poco rigurosas o informaciones que sean tendenciosas", resalta Casanueva.

De este modo, la socia fundadora de la empresa PROA Comunicación insiste en la importancia de que los profesionales que se dedican a la consultoría de comunicación o los periodistas contrasten que "la información es cierta". "Eso es esencial", manifiesta.

En relación con la relevancia de la comunicación para las empresas, Lucía Casanueva defiende que es "esencial" en la actualidad y, cada vez más, "es el factor que va a determinar el éxito o el fracaso de un proyecto empresarial". Además, avisa de que "influye muchísimo" en la cuenta de resultados de una compañía.

"Un daño reputacional puede tener un efecto devastador en una cuenta de resultados. O sea, la comunicación es fundamental, como lo es también tener un buen asesoramiento en comunicación", dice la socia fundadora de PROA Comunicación, quien agrega que "la comunicación es una herramienta de gestión de los intangibles para generar confianza en un contexto donde cada vez está más extendido el escepticismo ante informaciones sesgadas". A su juicio, ya no vale el directivo que no quiere comunicar. "La comunicación ya no es una opción para un consejero delegado, para un dueño de una compañía", afirma.

LA CLAVE ES "NO CREAR RUIDO"

Sobre si las empresas están preparadas para el reto de comunicar eficazmente haciendo uso de las nuevas tecnologías como la IA, considera que se están haciendo cosas, "pero queda muchísimo por hacer". "Todas las empresas y los empresarios se van a tener que subir al carro de utilizar la IA como una herramienta que nos va a ayudar a crear y la clave fundamental es no crear ruido, sino un contenido de valor y que llegue", subraya.

En este escenario, Lucía Casanueva resalta que hoy en día "no es posible tener éxito sin un uso inteligente de la comunicación" porque "las empresas, los empresarios deben influir y que el punto de vista de la empresa sea tenido en cuenta por los inversores, por los clientes, por la clase política". "Y nosotros, desde PROA Comunicación, lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta", apostilla.

"Debemos tener un compromiso con la verdad, debemos tener un compromiso con los hechos y no podemos difundir bulos, porque al final lo que nosotros hacemos tiene un impacto muy importante en la sociedad. Creemos que la transparencia es una medicina estupenda para el mundo en el que nos ha tocado vivir y debemos asumir siempre la responsabilidad sobre lo que decimos", concluye Lucía Casanueva.

Fundada en 2009, PROA Comunicación es consultora española de comunicación, asuntos públicos y marketing digital que ofrece soluciones personalizadas, especialización sectorial y talento senior y de excelencia. Se encuentra en el puesto 37 de las cien primeras consultoras de comunicación de España.