Una madre y su hija, ambas ingresadas en el Hospital 12 de Octubre, hablan por videoconferencia

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una madre y su hija, pacientes ingresadas en el Hospital 12 de Octubre por coronavirus, mantuvieron ayer un encuentro por videoconferencia gracias al proyecto 'Acortando distancias' que lidera el Hospital.

Ambas siguen recuperándose, ya en una misma habitación del centro sanitario madrileño. María y Marta son madre e hija que desde su ingreso en el centro días atrás no habían tenido un nuevo contacto.

Una vez que la hija, ingresada en la UVI, fue extubada, la doctora Victoria Trasmonte, de Cuidados Intensivos, junto a otros profesionales hicieron posible que ambas pudieran hablar por videoconferencia, gracias a la ayuda de una empleada de limpieza.

Posteriormente se produjo el reencuentro, ya en una habitación compartida, donde se recuperan paulatinamente y aguardan la vuelta a casa.

"Ya estoy mejor, me voy a casa después de unos días. Te quiero, adelante, no llores... Vamos a estar juntas", le dice la madre a la hija que no puede contener las lágrimas.