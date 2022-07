Marlaska avisa de que España "no es inmune" a un "contagio" de políticas anti LGTBI

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado de que España "no es inmune" a un posible "contagio" de políticas anti LGTBI, debido a los "discursos de la extrema derecha", como ha ocurrido en otros países como Polonia, Hungría o Rumanía.

"En España tenemos una mayoría progresista, esperemos que se mantenga por mucho tiempo, pero los discursos de la extrema derecha no es que no estén muy alejados, es que son idénticos a los discursos que se materializan en legislaciones de países como Polonia, Hungría o Rumanía. Por eso, tenemos que tenerlo muy claro: No somos inmunes como país, como sociedad, con lo cual, hay que cuidar y trabajar día a día para garantizar esas leyes", ha subrayado Grande-Marlaska.

Así lo ha manifestado este jueves durante su intervención en el acto 'Diálogo sobre el Orgullo 2022', que se ha celebrado bajo el lema 'Orgullo, derechos y memoria', en el Espacio Ramón Rubial de la sede federal socialista y que ha sido retransmitido por los canales de Facebook y Twitter.

En el diálogo, conducido por el secretario de Políticas LGTBI de la CEF-PSOE, Víctor Gutiérrez, también han participado la secretaria ejecutiva de la UE de la CEF y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas Demócratas de Europa, Iratxe García; la diputada y portavoz para las políticas LGTBI en el Congreso de los Diputados, Raquel Pedraja y la activista por los derechos LGTBI+ y exsecretaria general de la FELGTBI+, Desireé Chacón.

El ministro del Interior ha puntualizado que, al igual que los contagios se pueden dar "en positivo", por ejemplo, en legislaciones que avanzan en derechos y libertades en lo que, a su juicio, "España es un buen ejemplo", también se pueden dar en negativo, en "leyes restrictivas que dan pasos atrás", como ocurre en "Polonia, Rumanía o Hungría" con políticas anti LGTBI.

En todo caso, ha precisado que hay que estar "vigilantes" para que las leyes por la igualdad de trato y por los derechos de las personas LGTBI y trans "se cumplan" porque, si no, se convierten en un "brindis al sol".

En este sentido, ha avisado de que ya en algunas comunidades autónomas se pretende la modificación de textos educativos "no para evitar el adoctrinamiento sino para adoctrinar en una moral religiosa".