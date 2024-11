Más de 100 obispos de España celebran una misa por las víctimas y afectados por la DANA: "No estáis solos"

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha asegurado a los afectados por la catástrofe provocada por la DANA en Valencia y otras localidades de España que no están "solos" y ha invitado a "reflexionar" sobre "los valores" y sobre un mundo que "hace creer" a las personas tanto en sí mismas que las "incapacita para creer en Dios".

"No estáis solos", ha señalado este martes Benavent en la homilía durante la Misa en memoria de las víctimas y todos los afectados por la DANA, que ha dejado 219 víctimas mortales. La misa ha sido organizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que se ha celebrado en la Catedral de La Almudena.

La eucaristía ha sido concelebrada por los 107 obispos españoles que están participando está semana en la Asamblea Plenaria de la CEE, y por el nuncio de Su Santidad en España, Bernardito Aúza.

También han asistido a la eucaristía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que han sido recibidos a las puertas de la catedral por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Entre otras autoridades, también han estado presentes, según ha informado la CEE, la directora general de libertad religiosa, Mercedes Murillo; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, o los portavoces del PSOE, PP y Vox en el ayuntamiento, Reyes Maroto, Carlos Izquierdo y Javier Ortega Smith, entre otros.

Igualmente, han asistido representantes de la sociedad civil, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del cuerpo diplomático y de otras confesiones religiosas como la comunidad judía, las Iglesias protestantes y ortodoxas.

Antes de comenzar la misa, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha explicado que con esta celebración quieren ofrecer "esperanza" tras la "tremenda desgracia provocada por la riada" y ha subrayado que "la caridad social y política es imprescindible" para la reconstrucción y el apoyo a los damnificados.

UN GESTO DE CERCANÍA Y SOLIDARIDAD

Durante la homilía, el arzobispo de Valencia, que ha recordado a los afectados por la DANA en Valencia, en Letur (Albacete) Mira (Cuenca) y Málaga, ha indicado que esta misa quiere ser "un gesto de cercanía y de solidaridad".

Benavent también ha señalado que la experiencia vivida "debería llevar a reflexionar sobre los valores" y a reconocer la "pobreza" de cada uno.

"A menudo vivimos en un mundo que nos desfigura la realidad: nos sentimos ricos cuando en realidad somos pobres", ha precisado. "A menudo el mundo nos hace creer que somos ricos, porque estamos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que conseguimos, de lo que hacemos; a menudo nuestro mundo nos hace creer tanto en nosotros mismos que nos incapacitamos para creer en Dios. Y eso no es verdad. Solo el amor de Cristo es el tesoro que nos da la verdadera alegría", ha añadido.

Por otro lado, el arzobispo de Valencia ha destacado que esta tragedia ha sacado a la luz "lo mejor" del ser humano, con el "testimonio de los miles de voluntarios, muchos de ellos jóvenes", personas que "en las horas más dramáticas han arriesgado su vida para salvar a los demás" y la "profesionalidad de los cuerpos de seguridad".

Además, ha puesto en valor la "solidaridad cristiana" que es "una solidaridad desinteresada". "Queremos deciros que no estáis solos", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que han acudido ayudar otros no creyentes que actúan movidos por otras motivaciones y ha dicho que la Iglesia también se alegra por ello.

EL COMPROMISO DE LOS VOLUNTARIOS

"Cuántos voluntarios, con su compromiso y su alegría, con sus gestos y palabras, con su cercanía a los que están sufriendo, han hecho creíble el amor de Cristo y han ayudado a los que sufren a descubrir que Cristo es la fuente verdadera alegría", ha insistido.

Finalmente, ha asegurado a los afectados que esta tragedia no significa que Dios haya "dejado de amarlos". "Que todos los afectados tengan la certeza de que Dios no ha dejado de amarlos y de que no han sido abandonados por Él", ha afirmado.

La misa ha sido acompañada por las voces de la Agrupación Coral Iter, que ha pedido que se destine a Cáritas Valencia el importe de su remuneración, y ha finalizado con una oración por los difuntos a causa de la DANA y con un momento de silencio.

Además de esta misa, la Conferencia Episcopal Española ha convocado este domingo 24 de noviembre en todas las eucaristías que se realicen en España, una colecta en favor de los damnificados por la DANA.