Más de 1,25 millones de personas exigen a la UE que frene el debilitamiento de sus leyes ambientales

Archivo - Banderas de la Unión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.254.722 personas han respaldado la campaña europea #HandsOffNature para exigir a la Unión Europea (UE) que no debilite sus leyes ambientales, según han informado este viernes ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF. Las ONG entregarán las firmas y los mensajes en Bruselas (Bélgica) a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall.

La campaña rechaza que la UE esté promoviendo "profundas" modificaciones de su normativa ambiental con los argumentos de la simplificación administrativa y la mejora de la competitividad. Para las cuatro organizaciones, resulta "especialmente preocupante" que este proceso esté avanzando cuando la ciencia advierte del deterioro de la biodiversidad y de los efectos crecientes de la crisis climática.

Como ejemplo, señalan el Ómnibus ambiental, que incluye una propuesta para acelerar las evaluaciones ambientales. Según explican, aunque esta iniciativa se presenta como un instrumento para agilizar la autorización de proyectos considerados estratégicos, algunas de sus disposiciones pueden "debilitar la evaluación de sus impactos sobre la naturaleza, reducir las oportunidades de participación pública y ampliar las posibilidades de establecer excepciones a las normas de protección de especies y hábitats".

Asimismo, se refieren al Ómnibus sobre alimentación y piensos, que plantea modificaciones de la normativa sobre productos fitosanitarios, entre ellas la ampliación de los períodos de aprobación de determinadas sustancias. Para las ONG, reducir la frecuencia de las reevaluaciones obligatorias puede dificultar que las decisiones regulatorias incorporen "con suficiente rapidez" nuevos conocimientos científicos sobre sus efectos en la salud humana y el medioambiente.

Además, recuerdan que las evaluaciones ambientales permiten identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los proyectos antes de su autorización, y señalan que su correcta aplicación proporciona seguridad jurídica tanto a las administraciones como a las empresas.

Si bien las cuatro organizaciones reconocen la necesidad de mejorar la eficacia administrativa y facilitar las inversiones compatibles con los objetivos ambientales de la UE, consideran que estas mejoras deben alcanzarse mediante una planificación más adecuada, administraciones con suficientes medios humanos y técnicos, mayor coordinación institucional y procedimientos más claros.

"DESREGULACIÓN AMBIENTAL SIN PRECEDENTES"

Representantes de las cuatro organizaciones han advertido de que la simplificación de los procedimientos administrativos en la UE no puede servir para debilitar las leyes ambientales y han reclamado mantener las garantías que protegen la naturaleza, la salud y la participación ciudadana, al considerar que su eliminación haría a Europa más vulnerable y trasladaría costes al conjunto de la sociedad.

La directora de ClientEarth España y Mediterráneo, Soledad Gallego, ha señalado que "simplificar los procedimientos administrativos no puede significar eliminar las garantías jurídicas que protegen la naturaleza y la salud de las personas". "Las leyes ambientales europeas proporcionan seguridad jurídica, previenen daños y garantizan la participación ciudadana. Debilitarlas no hará a Europa más competitiva, sino más vulnerable y menos segura", ha recalcado.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha indicado que este intento de "desregulación ambiental" tiene una "magnitud sin precedentes" en la historia de la UE y ha expresado su preocupación por que se esté intentando llevar a cabo "en nombre de la simplificación, como si evaluar los impactos ambientales, proteger las especies o permitir que la ciudadanía participe en las decisiones fueran trabas innecesarias".

"Esas garantías existen para evitar daños y para asegurar que las decisiones públicas responden al interés general. Una administración más rápida no tiene por qué ser una administración que proteja menos", ha reivindicado.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha recalcado que, con esta campaña, la ciudadanía europea "está enviando un mensaje muy claro": "no quiere que se desmantelen las leyes que protegen su patrimonio natural".

"Europa necesita avanzar en la conservación de la biodiversidad, no retroceder. Sabemos que muchas especies y hábitats continúan deteriorándose y que todavía no estamos aplicando adecuadamente las normas existentes. La respuesta no puede ser debilitarlas, sino cumplirlas y dotarlas de los recursos necesarios", ha destacado.

Por último, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha afirmado que desde Bruselas "se está intentando presentar la protección ambiental como una carga para la economía, cuando ocurre precisamente lo contrario".

"Una economía competitiva necesita ríos sanos, suelos fértiles, bosques bien conservados y ecosistemas capaces de responder al cambio climático. Debilitar las normas ambientales puede facilitar determinadas actividades a corto plazo, pero también trasladar enormes costes al conjunto de la sociedad. La competitividad de Europa no puede construirse a costa de destruir su capital natural", ha subrayado.