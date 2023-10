Más de la mitad de los españoles prefieren la televisión cuando busca noticias veraces, según un estudio

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 50,1% de los españoles prefiere la televisión gratuita a la hora de buscar noticias veraces, creíbles y contrastadas, según se desprende del Barómetro 2023 de UTECA sobre 'La percepción de la sociedad sobre la Televisión en Abierto', realizado en colaboración con Dos30 y SigmaDos.

Tras la televisión, el estudio sitúa a la prensa online y en papel (48,8%), la radio (32%), las redes sociales (19,6%) y las plataformas de intercambio de vídeo (5,3%).

Además, el informe muestra que el 49,4% de los jóvenes entre los 18 y los 34 años eligen como primera opción la televisión cuando buscan que la noticia sea lo más veraz posible, creíble y que se haya contrastado, seguida de la prensa (46%) y las redes sociales (29,2%).

De este modo, según los resultados de este último barómetro, cuando los españoles quieren "un contenido de la noticia seguro y de confianza, para poder verlo solo o en familia", la televisión en abierto crece como primera opción hasta el 58,1%, seguida por la prensa (42,8%), la radio (27,3%), redes sociales (16,2%) y plataformas de intercambio de vídeo (7%).

En términos cuantitativos, la televisión en abierto es también la primera opción para informarse a diario para un 67,2% de los españoles, siendo la prensa online y de papel la segunda opción (45,2%), con las redes sociales en tercera posición (37.4%).

Ante un acontecimiento extraordinario, los españoles optan por informarse a través de la televisión (71,5%), seguida de la prensa (41,9%). De forma general, un 85,4% de la población prefiere la televisión, prensa y radio para informarse frente a las redes sociales.

MEDIOS CLÁSICOS CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Los resultados de la encuesta, realizada a 1.226 personas mayores de 18 años entre el 5 y el 15 de septiembre de 2023, reflejan la importancia que los españoles otorgan a los medios clásicos contra la desinformación, que es citada como un problema por el 92% de los entrevistados.

Las medidas preferidas para tratar de no caer en la trampa de la desinformación son "evitar el reenvío de mensajes no contrastados" (59,2%) y, en segundo lugar, "informarse y confirmar en medios de prensa, radio y televisión" (51,7%). Un 3,4% de los encuestados admite no tomar ninguna medida.

Por otro lado, la televisión (66%) se sitúa a la cabeza como el canal en el que más confían los padres y madres con hijos menores para que lo consuman solos porque sus contenidos están más controlados. Le sigue la radio (26,2%) y las redes sociales (8,5%).

En esta línea, más del 85% de los encuestados prefiere dejar a sus hijos el mando de la televisión al teléfono móvil, y a un 91,5% le preocupa la falta de control de los contenidos de Internet. Un 91,3% de los padres con hijos menores asegura que le gustaría que el control de los contenidos de la televisión y la protección al menor se aplicara también en internet.

El estudio señala también que el 74% de los jóvenes entre los 18 y los 34 años considera que la televisión gratuita tiene un mayor control que internet sobre los contenidos que incitan al odio y la violencia. Para el total de la población, ese porcentaje sube dos puntos, hasta el 76%.

Respecto a los valores asociados a la televisión gratuita, un 93,4% de los entrevistados considera que es un bien de interés general, el porcentaje más alto de la serie histórica. Además, el 80% está de acuerdo con que cumple una función de cohesión social, al ser accesible para todos los públicos. Para un 72,8% de los españoles, es su modelo de televisión principal, frente a 27,2% que cita la televisión de pago.

Sobre la función educativa, la televisión en abierto es señalada como el medio que mejor ayuda a educar (48,2%), seguido de la prensa (33,9%), la radio (31,6%), las plataformas de intercambio de vídeo (17,8%) y las redes sociales (9,3%).

"Desde la televisión en abierto celebramos ser el canal favorito para la información diaria y cuando se busca una noticia veraz y contrastada. Agradecemos que se reconozca, así, nuestro profundo compromiso con la lucha en contra la desinformación, a la vez que consideramos un gran paso adelante la creciente desconfianza ante las redes sociales y las grandes plataformas, en favor de los medios responsables y que contamos con periodistas profesionales", ha afirmado el presidente de UTECA, Eduardo Olano, sobre los resultados del Barómetro 2023.