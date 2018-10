Mateo (RTVE) dice que no tomará "ninguna" medida en materia de audiencias: "Me preocupa más la calidad"

Actualizado 30/10/2018 14:59:27 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha asegurado este martes que no tomará "ninguna" medida en materia de audiencias porque éstas y la calidad de los contenidos "no siempre van de la mano". "A mí me preocupa más la calidad que la audiencia", ha afirmado.

Así lo ha puesto de manifiesto Rosa María Mateo en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, la administradora única provisional ha destacado que los informativos han crecido en el mes de octubre en un 1,1%, es una "gran subida". Así, ha reconocido que si los resultados obtenidos en septiembre se comparan con los del mismo periodo del año anterior, se han "perdido" espectadores. No obstante, ha insistido en que en octubre se ha "mejorado".

"Mi máxima preocupación es hacer una televisión pública de calidad", ha declarado Mateo, al tiempo que ha dicho que las bajadas de audiencia iniciales son lo habitual "cuando se produce un cambio".

El portavoz del PP en esta materia, Ramón Moreno, ha atribuido la perdida de audiencia por el "menosprecio" a la objetividad, independencia, el rigor y calidad informativa como consecuencia de la "purga" de profesionales. Así, ha dicho que los datos que se están conociendo llevan a "un estrepitoso descalabro".

Desde Compromís, Joan Baldoví ha explicado que es "una parte de ese 1,1% que huyó despavorido de RTVE" cuando el PP accedió al Gobierno. "Si ha habido unos años negros han sido los que el PP ha gobernado". "Hay que apostar por la calidad porque la calidad traerá sus frutos", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Cs Guillermo Díaz ha mostrado su "preocupación" por las audiencias que "empeoran", y ha señalado que es urgente que haya Consejo de Administración de RTVE, mientras que la parlamentaria de Podemos Noelia Vera ha criticado a los 'populares' y ha dicho que, que el PP hable de rigor periodístico o de falta de transparencia, le parece "bochornoso".

Asimismo, Noelia Vera ha señalado que cree que Mateo está haciendo una apuesta por la calidad. Ha habido un cambio bastante considerable que le agradecemos", pero le ha pedido mayor "transparencia" en temas relacionados con la gestión de la Corporación. Respecto al concurso público de RTVE, ha denunciado que está siendo "manipulado".

Desde el PSOE, el diputado socialista José Miguel Camacho ha dicho que ha recomendado que "miren la audiencia" del telediario de anoche, "el que más audiencia tuvo" y ha indicado que confía en que las audiencias "irán subiendo".

OBJETIVOS DEL MANDATO

Por otro lado, en el marco de su comparecencia periódica para la contestación de preguntas planteadas por los parlamentarios, la administradora única provisional de RTVE ha explicado los objetivos para el período transitorio, entre los que ha destacado como prioridad "recuperar unos informativos veraces e independientes que gocen de la confianza de los ciudadanos y vuelvan a ser referencia de credibilidad y calidad".

En respuesta al diputado socialista José Miguel Camacho, Mateo ha indicado otro de los objetivos es "dotar las parrillas de las antenas "con contenidos de servicio público que favorezcan el desarrollo educativo y cultural de los españoles sin renunciar al entretenimiento".

Además, ha apostado por colaborar con las instituciones públicas con programas que promuevan "la integración social y territorial en el marco de la Constitución y las leyes". "Interesar a los ciudadanos en la participación en los asuntos públicos comenzando por la interacción a través de las redes sociales con nuestros programas", ha comentado.

"Todo ello pretendo llevarlo a cabo con respeto y confianza en los profesionales de la casa, con los recursos económicos tasados de acuerdo a una gestión presupuestaria austera y rigurosa que evite los desvíos y déficits indeseables", ha manifestado.

Por otro lado, Rosa María Mateo ha pedido al PP que dejen de lanzar toda su artillería contra la televisión pública. "Véanla y así podrán juzgar el extraordinario trabajo que están haciendo los profesionales de la Casa", ha subrayado.

Preguntada sobre si cree que RTVE es más plural en la actualidad que hace tres meses, la responsable de la Corporación pública ha respondido que sí. "Sencillamente porque ha acabado el control político que existía sobre la Corporación". "Desde mi llegada hemos apostado por la pluralidad frente al partidismo, por los criterios periodísticos frente a la manipulación. En el tiempo que esté al cargo de RTVE me comprometo a velar y garantizar la independencia, la pluralidad, la imparcialidad y el compromiso público de la Corporación", ha añadido.

Por las medidas puestas en marcha en materia de Igualdad le ha interpelado la socialista Lídia Guinart, a lo que Mateo ha respondido reiterando su compromiso con la igualdad, que "ha dado un paso más" con el nombramiento "por primera vez", de dos editoras de Igualdad, una en RNE y otra en TVE: Alicia Gómez Montano y Paloma Zamorano, respectivamente.

Rosa María Mateo ha anunciado que La 2 Noticias comenzará sus emisiones el próximo 7 de noviembre a las 20.30 horas, y ha apuntado, como apuesta de esta etapa, la reestructuración de La 2 "sin abandonar la apuesta por la cultura", para ofrecer una programación "más variada y atractiva con una oferta de programas innovadora y diversa", donde la música y la cultura serán una constante de esta cadena.

En este caso, ha subrayado además que la Misa se sigue emitiendo en La 2 "como viene sucediendo desde hace 40 años", y ha manifestado que "fue una de las noticias falsas" que se difundieron "al poco de tomar posesión" de su cargo como administradora de la Corporación.

En relación con los nuevos estudios de Prado del Rey, Mateo ha mostrado su satisfacción con los nuevos estudios de RTVE. "Con estas nuevas edificaciones y los estudios 1, 2 y 3, más el estudio 4 (que ya estaba operando), Prado del Rey dispondrá de 4.780 m2 de superficie para Estudios, y de modernas instalaciones con equipamiento técnico, que permitirán la emisión en los más altos estándares de calidad", ha comentado, para después aclarar al parlamentario de Podemos Miguel Vila que no ha habido sobrecostes en las obras.

Desde ERC, el senador Bernat Picornell ha querido saber si TVE emitirá el documental '20-S' de Mediapro, a lo que la responsable de RTVE ha aclarado que no tiene. "En el tiempo que yo llevo en la Corporación no ha llegado al Departamento de adquisiciones ni al de coproducciones para su valoración. No lo tenemos en la Casa", ha zanjado.

Sobre si emitir la bandera de España en el canal Clan el Día de la Hispanidad puede perjudicar al público infantil, le ha preguntado la diputada de Ciudadanos Marta Rivera, a lo que Mateo ha zanjado que no. "Determinados profesionales técnicos decidieron que en Clan no la iban a poner. Yo me he enfadado con ellos y he dicho que no vuelva a ocurrir", ha asegurado en alusión a la ausencia de la bandera este año, añadiendo que la bandera le merece "el máximo respeto".