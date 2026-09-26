Las máximas bajarán en la mayor parte de España este domingo con tormentas en Castilla y León, País Vasco y La Rioja

Archivo - Una mujer pasea bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso general en España este domingo, con la excepción del Cantábrico oriental, mientras que se esperan lluvias y tormentas en Castilla y León, País Vasco y La Rioja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas tres comunidades autónomas tienen un aviso amarillo por lluvias y tormentas para las últimas horas del día. En concreto, la Aemet prevé chubascos y tormentas puntualmente fuertes en el norte de Castilla y León, País Vasco y La Rioja que pueden ir acompañadas de granizo, así como chubascos localmente fuertes en el noroeste de Galicia.

Como fenómenos significativos para este domingo, destaca también rachas puntualmente muy fuertes de viento en el Estrecho y zonas expuestas de la provincia de Cádiz.

La agencia predice una masa de aire frío en altura que dejará una jornada con abundante nubosidad en la mitad oeste y cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias, donde se podrán producir precipitaciones en la segunda mitad del día, localmente fuertes en el noroeste gallego, y sin descartar alguna tormenta aislada.

También que se formarán algunas nubes bajas con brumas asociadas en los litorales y prelitorales mediterráneos, el Estrecho y Baleares, mientras que para el resto de la Península prevé intervalos de nubes medias.

En Canarias, habrá previsiblemente intervalos de nubes medias y algo de calima en altura y no se descartan chubascos con alguna tormenta, que pueden afectar a las islas más occidentales.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas ascenderán en el Cantábrico oriental y descenderán en el resto del país, de forma más acusada en Galicia, donde pueden ser notables.

Por su parte, las mínimas bajarán en el sureste y subirán en el resto, mientras que en Canarias se espera un descenso y no se prevén cambios significativos en Baleares. En el valle del Guadalquivir podrían superarse los 35 grados.

Respecto al viento, el levante será moderado en Alborán y con intervalos de fuerte y con alguna racha puntual muy fuerte en el Estrecho y zonas expuestas de la provincia de Cádiz.

En Canarias, el viento será moderado y del este o nordeste; en Baleares será moderado y del este y en el resto de la Península predominarán las brisas en los litorales mediterráneos, el viento moderado y de componente sur en el interior y el viento variable en el Cantábrico y Galicia.

En cuanto a las temperaturas por provincias, los registros más altos se darán en Córdoba y Sevilla (ambas con 36ºC), Badajoz (35ºC) y Granada y Jaén (34ºC). Por el contrario, las mínimas más bajas se registrarán en Teruel (11ºC), Salamanca (12ºC) y Vitoria-Gasteiz, Burgos, León y Soria (13ºC).